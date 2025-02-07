ВАКС відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича у справі про корупцію

Петра Оленича відправили під варту з можливістю внесення застави у 15 млн грн.

Фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у земельній корупції столичним посадовцям. Заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича відправили під варту на два місяці — до 6 квітня, із можливістю внесення 15 мільйонів гривень застави. Про це повідомляє "Суспільне".

Засідання проходили у закритому режимі. Клопотала про проведення засідання у закритому режимі сторона обвинувачення.

На початку судового засідання прокурор, зокрема, сказав, що усі слідчі дії проводилися негласно, аби причетні до корупції посадовці не могли впливати на перебіг розслідування.

"Всі матеріали клопотанням всі докази, якими обвинувачення буде оперувати, в тому числі ті, що обґрунтовують підозру та ризики — всі вони ґрунтуються на матеріалах негласних слідчих розшукових дій. На даний час не надано правову оцінку широкому колу осіб. Публічне висвітлення, дані осіб, прізвища перешкоджатимуть досудовому розслідуванню та встановленню істини", — аргументував свою позицію прокурор.

За словами прокурора, обвинувачення планує долучити протокол допиту одного з підозрюваних, який 6 лютого виявив бажання співпрацювати зі слідством і надав покази, які підтверджують обставини, висвітлені в підозрі.

Прокурор також розповів, що напередодні, 6 лютого, було проведено понад 80 обшуків. Це було зумовлено тим, що коли підозрювані дізналися про те, що готуються обшуки, то почали вживати активних заходів для знищення доказів, переховування інших осіб.

"Гласний розгляд перешкоджатиме встановлення істини. Створить загрозу для свідків, знищення доказів. Прошу прийняти рішення про закритий судовий режим", — наголосив прокурор.

Адвокат підозрюваного у корупції заступника голови КМДА Оленича заперечував проти проведення судового засідання у закритому режимі.

"Ми категорично заперечуємо. Тому що ця судова справа… тут немає ніякої таємниці. Вчора у ЗМІ були відомі, вся преса називала прізвища... На сайті НАБУ за медійним голосом вже все прокоментовано. Яка таємниця судового слідства? Про що ви говорите?", — сказав адвокат.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення й ухвалив рішення про проведення засідання у закритому режимі.

Голову комісії Київської міської ради з питань земельних відносин Михайла Терентьєва також взяли під варту з можливістю внесення застави у майже 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що НАБУ і САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Чисте місто», викривши злочинну організацію, що діяла в земельній та бюджетній сферах столиці. За інформацією НАБУ, організація діяла під керівництвом колишнього депутата Київської міськради, і її основним напрямком була незаконна приватизація земель під забудову.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

Судді ВАКС взяли під варту з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, депутата Київської міськради. За даними Суспільне, йдеться про Олену Марченко.

Також суд застосував запобіжні заходи до ще для двох підозрюваних. Їх у САП називають пособниками. Один з фігурантів обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший, за даними слідства, сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії. Їх взяли під варту з альтернативою внесення 4,5 млн грн та 8 млн грн відповідно.

7 лютого у будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.