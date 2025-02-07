Трамп заявив, що планує наступного тижня зустрітися із Зеленським

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч наступного тижня із Володимиром Зеленським.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Це буде перша зустріч лідерів після інавгурації президента США. Про це Трамп сказав у коментарі журналістам.

Обговорення, зокрема, стосуватиметься безпеки активів, таких як рідкоземельні метали та закінчення війни в Україні.



"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним.

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