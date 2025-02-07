У Міноборони анонсували запуск застосунку Ветеран+ у лютому

Застосунок Ветеран+ з надання державних послуг ветеранам має запрацювати вже цього місяця.

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У Міністерстві оборони України опублікували відео-анонс запуску застосунку Ветеран+. Сервіс з надання державних послуг ветеранам має запрацювати вже у лютому.

«За останні пів року Міноборони запустило лінійку інноваційних рішень. Наш наступний крок, разом з іншими урядовими міністерствами – це застосунок «Ветеран+» – сервіс по наданню послуг державою ветеранам», – повідомляв раніше Міністр оборони Рустем Умєров.

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