В Минобороны анонсировали запуск приложения Ветеран+ в феврале

Приложение Ветеран+ по предоставлению государственных услуг ветеранам должно заработать уже в этом месяце.

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В Министерстве обороны Украины опубликовали видео-анонс запуска приложения Ветеран+. Сервис по предоставлению государственных услуг ветеранам должен заработать уже в феврале.

«За последние полгода Минобороны запустило линейку инновационных решений. Наш следующий шаг вместе с другими правительственными министерствами – это приложение «Ветеран+» – сервис по оказанию услуг государством ветеранам», – сообщал ранее Министр обороны Рустем Умеров.

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