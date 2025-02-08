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Дональд Трамп поручил пересмотреть все финансирование, которое ведомства США предоставляют общественным организациям

08:20, 8 февраля 2025
В соответствии с меморандумом, который подписал Президент США, руководителям департаментов и агентств США поручается пересмотреть все финансирование, которое ведомства предоставляют общественным организациям.
Дональд Трамп поручил пересмотреть все финансирование, которое ведомства США предоставляют общественным организациям
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Президент США Дональд Трамп выдал поручение руководителям департаментов и органов исполнительной власти США.

Как говорится в документе, речь идет о защите интересов США при финансировании неправительственных организаций.

«Правительство Соединенных Штатов предоставило значительные средства налогоплательщиков неправительственным организациям (НПО), многие из которых принимают участие в действиях, активно подрывающих безопасность, процветание и безопасность американского народа. Политика моей администрации заключается в прекращении финансирования НПО, подрывающих национальные интересы.

Поэтому поручаю руководителям исполнительных управлений и агентств (агентств) пересмотреть все финансирование, которое ведомства предоставляют общественным организациям.

Руководители агентств согласовывают будущие решения по финансированию с интересами Соединенных Штатов, а также с целями и приоритетами моей администрации, как это выражается в исполнительных актах», говорится в меморандуме.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», федеральное агентство США по международному развитию (USAID), по всей видимости, будет закрыто. О необходимости закрытия Агентства из-за масштабов мошенничества и коррупции объявил Президент США Дональд Трамп. Судя по заявлению Президента США, не исключено, что в дальнейшем будет проводиться расследование по результатам аудита работы Агентства.

Ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся в Украине «трансформацией коммуникаций», медиа и добродетелью чиновников на 835 млн долларов.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.

По словам Госсекретаря США Марко Рубио, только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию.

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог ранее заявил, что посредством генеральных инспекторов США уже начался анализ вопроса, сколько фактически США было предоставлено средств Украине. В частности, генеральные инспекторы уже работают и в Украине над аудитом средств.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп USAID

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