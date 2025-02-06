Генеральные инспекторы уже работают в Украине и в США по отслеживанию средств, которые должна была получить Украина – Кит Келлог

Посредством генеральных инспекторов США уже начался анализ вопроса, сколько фактически США было предоставлено средств Украине. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог в интервью Newsmax.
«Американский народ, граждане, дали Украине более 174 миллиардов долларов, и мы направили генеральных инспекторов на места в Украине и здесь, и отслеживаем эти деньги.
Поэтому у нас достаточно хороший учет того, куда они сейчас идут», отметил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Associated Press заявил, что Украина получила менее половины обещанных США $177 миллиардов. По словам Президента, реальная сумма поддержки составила около 75 миллиардов долларов.
«Я когда слышу – и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США – что Америка дала Украине сотни миллиардов (177, если точнее, такая звучала цифра, которую голосовал Конгресс и т.д.), я как президент воюющей страны вам говорю – мы получили больше 75.
То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди), мы никогда не получали, это важно. Мы говорим о конкретных вещах, потому что мы получали это не деньгами, а оружием – мы оружия получили на 70 с миллиардов…
Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов в поддержку армии – это неправда.
Я не знаю, где все эти деньги.
Может, это правда на бумаге, есть сотни разных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более 70 миллиардов – 76, что-то в этом роде. Это большая помощь, но это не 200 миллиардов», - отметил Владимир Зеленский.
Также напомним, что США приостановило финансирование неправительственных организаций, в том числе в Украине, получавших гранты через Госдеп США и Агентство США по международному развитию (USAID).
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