Генеральные инспекторы уже работают в Украине и в США по отслеживанию средств, которые должна была получить Украина – Кит Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что по вопросу, сколько было фактически предоставлено средств Украине, уже началась работа генеральных инспекторов.

Посредством генеральных инспекторов США уже начался анализ вопроса, сколько фактически США было предоставлено средств Украине. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог в интервью Newsmax.

«Американский народ, граждане, дали Украине более 174 миллиардов долларов, и мы направили генеральных инспекторов на места в Украине и здесь, и отслеживаем эти деньги.

Поэтому у нас достаточно хороший учет того, куда они сейчас идут», отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Associated Press заявил, что Украина получила менее половины обещанных США $177 миллиардов. По словам Президента, реальная сумма поддержки составила около 75 миллиардов долларов.

«Я когда слышу – и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США – что Америка дала Украине сотни миллиардов (177, если точнее, такая звучала цифра, которую голосовал Конгресс и т.д.), я как президент воюющей страны вам говорю – мы получили больше 75.

То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди), мы никогда не получали, это важно. Мы говорим о конкретных вещах, потому что мы получали это не деньгами, а оружием – мы оружия получили на 70 с миллиардов…

Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов в поддержку армии – это неправда.

Я не знаю, где все эти деньги.

Может, это правда на бумаге, есть сотни разных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более 70 миллиардов – 76, что-то в этом роде. Это большая помощь, но это не 200 миллиардов», - отметил Владимир Зеленский.

Также напомним, что США приостановило финансирование неправительственных организаций, в том числе в Украине, получавших гранты через Госдеп США и Агентство США по международному развитию (USAID).

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