Суд запретил мужчине держать домашних животных после того, как он сломал коту лапу

Мужчину, который сломал лапу своему коту в двух местах, лишили права держать животных.

Фото: rspca.org.uk

В британском городе Скарборо суд вынес решение в деле мужчины, который сломал ногу своем лапу, пишет RSPCA.

Отмечается, что кот Дэвида Гарнера по кличке Кирби прыгал на столешницу. Мужчине это не понравилось, и он схватил его и со всех сил бросил на пол. Кирби мяукнул, но не двинулся с места.

Поздно вечером Дэвид приехал на такси для животных в ветеринарную клинику, где сказал, что у его кота сломана лапа. Также он заявил, что не может позволить себе лечение кота.

В своем письменном заявлении суду ветеринар сообщил, что коту дали успокоительное, а рентген подтвердил, что большеберцовая и малоберцовая кости сломаны. Ему давали обезболивающее на ночь, а утром врачи провели операцию.

Кирби передали в благотворительную организацию для переселения. Гарнер был впоследствии допрошен инспектором Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) Томасом Хаттоном и признал себя ответственным за то, что случилось с его котом. Суду сообщили, что он отрицал, что у него проблемы с гневом, но при этом бросил кружку горячего чая через всю комнату после того, как офицер сообщил ему, что сломанная нога Кирби нуждается в ампутации.

Суд обязал Гарнера пройти шестимесячную программу DRR и провести 15 дней на реабилитационных мероприятиях. Также суд запретил мужчине держать домашних животных. Он не сможет оспорить бессрочный запрет в течение десяти лет.

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