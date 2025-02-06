Какие обязанности работодателя при принятии работника на работу

О чем следует проинформировать работника при принятии на работу – разъяснение Гоструда.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда напоминает об обязанностях работодателя во время принятия работника на работу.

На основании заявления работника и поданных им документов или подписанного трудового договора работодатель обязан выдать приказ о принятии работника на работу с указанием должности (профессии), даты начала работы и условий оплаты труда.

Также работодатель должен подать уведомление в налоговую службу о принятии работника на работу.

В случае, предусмотренном законодательством, направить работника на прохождение предварительного медосмотра (трудная работа, работа с вредными или опасными условиями труда или где есть потребность в профессиональном отборе кадров, а также работники в возрасте до 21 года).

Кроме этого, нужно проинформировать работника о:

– место работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождение), трудовую функцию, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дату начала выполнения работы;

– определенное рабочее место, обеспечение необходимыми для работы средствами;

– права и обязанности, условия труда;

– наличие на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможные последствия их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором – под подпись;

– правила внутреннего трудового распорядка или условия установления режима работы, продолжительность рабочего времени и отдыха, а также положения коллективного договора (в случае его заключения);

– прохождение инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;

– организацию профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);

– продолжительность ежегодного отпуска, условия и размер оплаты труда;

– процедуру и установленные Кодексом сроки предупреждения о прекращении трудового договора, которые должны соблюдаться работником и работодателем;

Также работодатель должен определить работнику рабочее место и обеспечить его необходимыми для работы средствами и в конечном итоге допустить к работе.

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