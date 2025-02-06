Практика судов
  1. В Украине

Какие обязанности работодателя при принятии работника на работу

23:32, 6 февраля 2025
О чем следует проинформировать работника при принятии на работу – разъяснение Гоструда.
Какие обязанности работодателя при принятии работника на работу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда напоминает об обязанностях работодателя во время принятия работника на работу.

На основании заявления работника и поданных им документов или подписанного трудового договора работодатель обязан выдать приказ о принятии работника на работу с указанием должности (профессии), даты начала работы и условий оплаты труда.

Также работодатель должен подать уведомление в налоговую службу о принятии работника на работу.

В случае, предусмотренном законодательством, направить работника на прохождение предварительного медосмотра (трудная работа, работа с вредными или опасными условиями труда или где есть потребность в профессиональном отборе кадров, а также работники в возрасте до 21 года).

Кроме этого, нужно проинформировать работника о:

– место работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождение), трудовую функцию, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дату начала выполнения работы;

– определенное рабочее место, обеспечение необходимыми для работы средствами;

– права и обязанности, условия труда;

– наличие на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможные последствия их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором – под подпись;

– правила внутреннего трудового распорядка или условия установления режима работы, продолжительность рабочего времени и отдыха, а также положения коллективного договора (в случае его заключения);

– прохождение инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;

– организацию профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);

– продолжительность ежегодного отпуска, условия и размер оплаты труда;

– процедуру и установленные Кодексом сроки предупреждения о прекращении трудового договора, которые должны соблюдаться работником и работодателем;

Также работодатель должен определить работнику рабочее место и обеспечить его необходимыми для работы средствами и в конечном итоге допустить к работе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Объявлен новый конкурс на должность члена ВККС по квоте судей

Документы на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей можно подать с 10 февраля по 3 марта.

ВККС обнародует список вопросов и правильных ответов на тесты по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Высшая квалифкомиссия судей решила обнародовать как вопросы, так и верные ответы на тесты по истории украинской государственности для кандидатов на должность судьи.

За ложное заключение о годности к военной службе будет грозить лишение свободы – Вениславский объяснил суть законопроекта

Должностным лицам ВЛК будет угрожать до 8 лет лишения свободы за нарушение порядка проведения медосмотра для определения годности, что привело к незаконному призыву на военную службу.

Резерв на должности судей местных судов прекратил свое существование – ВККС приняла решение

Из резерва исключены 1339 кандидатов на должности судей судов первой инстанции, но в дальнейшем будет сформирован новый резерв.

Факт того, что военнослужащий не приносил военную присягу, не препятствует его осуждению за отказ от исполнения приказа командира – Верховный Суд

Военнослужащего, не принявшего военную присягу, также могут осудить за отказ выполнять приказ командира – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео