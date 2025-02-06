В Южной Корее пассажиры аэропорта пытались провезти почти 11 тонн кимчи

В течение года работники аэропорта конфисковали у пассажиров около 11 тонн традиционного блюда кимчи, которое готовят из ферментированной капусты.

В 2024 году в международном аэропорту Инчхон в Южной Корее сотрудники службы безопасности конфисковали 10,7 тонн кимчи — традиционного острого блюда из ферментированной капусты и овощей. Об этом сообщает CNN.

По правилам перевозки жидкостей в ручной клади ограничено 100 мл. Обычно под этот запрет попадают бутылки с водой, косметические средства или гели. Поскольку кимчи содержит много соуса и упаковывается в бутылки или пакеты, его также относят к жидкостям.

Популярный корейский инфлюэнсер даже опубликовал видео на YouTube, в котором напомнил путешественникам, что кимчи можно есть только при регистрации на рейс.

В прошлом году в аэропорту также изъяли 10,5 тонн «чжан» — общего названия для различных видов корейских ферментированных соусов и паст.

Обычно конфискованные продукты либо утилизируют, либо передают нуждающимся.

Весь объем кимчи, 10,7 тонн, отправили в общественный центр, занимающийся благотворительностью.

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