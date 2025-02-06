У Південній Кореї пасажири аеропорту намагалися провезти майже 11 тонн кімчі

Протягом року працівники аеропорту конфіскували у пасажирів майже 11 тонн традиційної страви кімчі, яку готують з ферментованої капусти.

У 2024 році в міжнародному аеропорту «Інчхон» у Південній Кореї працівники служби безпеки конфіскували 10,7 тонн кімчі — традиційної гострої страви з ферментованої капусти та овочів. Про це повідомляє CNN.

За правилами перевезення рідин у ручній поклажі обмежено 100 мл. Зазвичай під цю заборону потрапляють пляшки з водою, косметичні засоби чи гелі. Оскільки кімчі містить багато соусу та пакується у пляшки або пакети, її також відносять до рідин.

Популярний корейський інфлюенсер навіть опублікував відео на YouTube, у якому нагадав мандрівникам, що кімчі можна їсти лише під час реєстрації на рейс.

Минулого року в аеропорту також вилучили 10,5 тонни «чжан» — загальної назви для різних видів корейських ферментованих соусів і паст.

Зазвичай конфісковані продукти або утилізують, або передають нужденним.

Увесь обсяг кімчі, 10,7 тонн, відправили до громадського центру, що займається благодійністю.

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