Які обов’язки роботодавця під час прийняття працівника на роботу

Про що слід проінформувати працівника при прийнятті на роботу — роз’яснення Держпраці.

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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує про обов’язки роботодавця під час прийняття працівника на роботу.

На підставі заяви працівника та поданих ним документів або підписаного трудового договору, роботодавець зобов’язаний видати наказ про прийняття працівника на роботу із зазначенням посади (професії), дати початку роботи та умов оплати праці.

Також роботодавець має подати повідомлення до податкової служби про прийняття працівника на роботу.

У випадку, передбаченому законодавством, направити працівника на проходження попереднього медогляду (важка робота, робота зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або там де є потреба у професійному доборі кадрів, а також працівники віком до 21 року).

Крім цього, потрібно проінформувати працівника про:

– місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

– визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

– права та обов’язки, умови праці;

– наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору – під підпис;

– правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);

– проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

– організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

– тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

– процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець;

Також роботодавець має визначити працівнику робоче місце та забезпечити його необхідними для роботи засобами, і зрештою допустити до роботи.

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