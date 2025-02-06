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Суд заборонив чоловіку тримати домашніх тварин після того, як він зламав коту лапу

16:51, 6 лютого 2025
Чоловіка, який зламав лапу своєму коту у двох місцях, позбавили права тримати тварин.
Суд заборонив чоловіку тримати домашніх тварин після того, як він зламав коту лапу
Фото: rspca.org.uk
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У британському місті Скарборо суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який зламав лапу своєму коту, пише RSPCA.

Зазначається, що кіт Девіда Гарнера на прізвисько Кірбі стрибав на стільницю. Чоловікові це не сподобалося, і він схопив його та щосили кинув на підлогу. Кірбі нявкнув, але не рушив з місця.

Пізно ввечері Девід приїхав на таксі для тварин у ветеринарну клініку, де сказав, що його кота зламана лапа. Також він заявив, що не може дозволити собі лікування кота.

У своїй письмовій заяві суду ветеринар повідомив, що коту дали заспокійливе, а рентген підтвердив, що великогомілкова і малогомілкова кістки зламані. Йому давали знеболювальне на ніч, а вранці лікарі провели операцію.

Кірбі передали до благодійної організації для переселення. Гарнер був згодом допитаний інспектором Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) Томасом Хаттоном і визнав себе відповідальним за те, що трапилося з його котом. Суду повідомили, що він заперечував, що має проблеми з гнівом, але при цьому кинув чашку гарячого чаю через всю кімнату після того, як офіцер повідомив йому, що зламана нога Кірбі потребує ампутації.

Суд зобов'язав Гарнера пройти шестимісячну програму DRR та провести 15 днів на реабілітаційних заходах. Також суд заборонив чоловікові тримати домашніх тварин. Він не зможе оскаржити безстрокову заборону протягом десяти років.

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