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Генеральні інспектори вже працюють в Україні та у США стосовно відслідковування коштів, які мала отримати Україна – Кіт Келлог

16:35, 6 лютого 2025
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що стосовно питання, скільки було фактично надано коштів Україні, вже розпочалася робота генеральних інспекторів.
Генеральні інспектори вже працюють в Україні та у США стосовно відслідковування коштів, які мала отримати Україна – Кіт Келлог
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За допомогою генеральних інспекторів США вже почався аналіз питання, скільки фактично США було надано коштів Україні. Про це повідомив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у інтерв’ю Newsmax.

«Американський народ, громадяни, дали Україні понад 174 мільярди доларів, і ми направили генеральних інспекторів на місця в Україні і тут, і відслідковуємо ці гроші.

Тож, у нас є досить хороший облік того, куди вони зараз йдуть», зазначив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Associated Press заявив, що Україна отримала менше половини обіцяних США $177 мільярдів. За словами Президента, реальна сума підтримки склала близько $75 мільярдів.

«Я коли чую – і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від США – що Америка дала Україні сотні мільярдів (177, якщо більш точно, така звучала цифра, яку голосував Конгрес, тощо), я як президент воюючої країни вам говорю – ми отримали більше 75.

Тобто 100 мільярдів із цих 177 (або навіть 200, говорять деякі люди) ми ніколи не отримували, це важливо. Ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це не грошима, а зброєю – ми зброї отримали на 70 з чимось мільярдів…

Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії – це неправда.

Я не знаю, де всі ці гроші.

Може, це правда на папері, є сотні різних програм – може бути, ми не сперечаємось, ми дуже вдячні за все. Але ми отримали більше 70 мільярдів – 76, щось таке. Це велика допомога, але це не 200 мільярдів» - зазначив Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що США призупинило фінансування неурядових організацій, у тому числі, в Україні, які отримували гранти через Держдеп США та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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США Україна

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