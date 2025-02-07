USAID нужно закрыть по причине мошенничества и коррупции — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о необходимости закрытия USAID из-за мошенничества и коррупции.

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Федеральное агентство США по международному развитию (USAID) будет, очевидно, закрыто. О необходимости закрытия Агентства из-за масштабов мошенничества и коррупции объявил Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.

«USAID сводит с ума радикальных левых, и они ничего не могут с этим поделать, потому что способ, которым были потрачены деньги, по большей части мошеннический, совершенно необъясним. Коррупция достигла уровня, который редко видели раньше. Закройте его!» - написал Трамп.

Судя по заявлению Президента США, не исключено, что в дальнейшем будет проводится расследование по результатам проведенного аудита работы Агентства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что план закупок по программе Агентства США по международному развитию (USAID) «Справедливость для всех», работавшей в сфере судебной власти, предусматривал, среди прочего, оплату кейтерингов, аренды авто, гостиничных номеров, авиаперевозок, оформления виз, печать нагрудных табличек и прочее.

Данная программа была рассчитана на 48 млн долларов США (по регистрационному номеру на сайте Кабмина №4836). Исполнителем является частная компания Кимоникс Интернешнл (Chemonics International Inc).

Также USAID с конца 2023 года запустило в Украине программу сметной стоимостью 90 млн долларов США на проект «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». То есть, добродетели должностных лиц и государственных служащих. Бенефициаром проекта выступает по документам Секретариат Кабинета Министров Украины.

Также напомним, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины-министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что из-за остановки финансирования от USAID Этический совет и Общественный совет международных экспертов, а также комиссии, которые должны отбирать руководителей антикоррупционных органов Украины, столкнулись с проблемами. Очевидно, речь может идти об оплате труда иностранных экспертов в составе этих комиссий по отбору органов судебной власти Украины и антикоррупционных органов, а также технической поддержки их работы.

Кроме того, ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся «трансформацией коммуникаций», медиа и добродетелью чиновников на 835 млн долларов.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.

По словам Госсекретаря США Марко Рубио, только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию.

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог ранее заявил, что посредством генеральных инспекторов США уже начался анализ вопроса, сколько фактически США было предоставлено средств Украине. В частности, генеральные инспекторы уже работают и в Украине над аудитом средств.

Автор: Наталя Мамченко

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