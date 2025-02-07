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Ольга Стефанишина заявила, что из-за остановки финансирования от USAID Этический совет и Общественный совет международных экспертов столкнулись с проблемами

16:12, 7 февраля 2025
Впрочем, заместить финансирование USAID для международных экспертов, работающих в составе конкурсных комиссий для отбора членов Высшего совета правосудия и судей Антикорсуда, могут европейские партнеры.
Ольга Стефанишина заявила, что из-за остановки финансирования от USAID Этический совет и Общественный совет международных экспертов столкнулись с проблемами
Фото: 24tv.ua
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Из-за приостановки финансирования, которое поступало от Агентства США по международному развитию (USAID), в Украине остановили работу или столкнулись с проблемами ряд комиссий, занимающихся отбором в судейский корпус. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины-министр юстиции Ольга Стефанишина на конференции 7 февраля, пишет УП. Там добавляют, что, по словам Стефанишиной, «это Этический совет, это Общественный совет международных экспертов, это комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, а также не в полном составе происходит работа комиссии по отбору судей Высшего антикоррупционного суда».

Так, Ольга Стефанишина отметила, что сейчас, когда один из ключевых доноров – USAID – временно прекратил работу, «временно прекратил работу также ряд комиссий, отбирающих представителей судейского корпуса, правоохранительных органов».

«Разорваны, насколько мне известно, контракты, и мы должны снова пересобрать этот пазл. И уже, когда мы говорим о соответствии Копенгагенским критериям, думать о том балансе между тем, что международные партнеры имеют общую ответственность за создание структур, и где Украина несет ответственность за то, что эти структуры функционируют», – добавила она.

Впрочем, по словам министра юстиции, Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию «по возобновлению работы конкурсных комиссий, отбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали».

Ольга Стефанишина добавила, что Украина ищет деньги для важных программ, ранее оплачиваемых Американским агентством по международному развитию (USAID), и уже имеет предварительные решения по источникам финансирования некоторых из них.

Добавим, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», и Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ), участвующий в отборе судей Высшего антикоррупционного суда, и Совещательная группа экспертов, отбирающая судей КСУ, и Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС продолжают работу, и признаки организационных или финансовых проблем в их работе пока незаметны.

Проект ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине (ПРАВО-JUSTICE III)», за счет которого теоретически могут профинансировать работу иностранных экспертов, общей стоимостью 13,36 млн. евро рассчитан до июня 2026 года.

Получателями по этому проекту ЕС выступают, в частности, Министерство юстиции, Высший совет правосудия, Государственная судебная администрация, Высшая квалификационная комиссия судей Украины и т.д.

Дальнейшее финансирование проекта USAID «Справедливость для всех» стоимостью 48 млн долларов США приостановлено. Детальнее о том, как тратились средства проекта США можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

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ВАКС бюро экономической безопасности Стефанишина USAID

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