Ольга Стефанішина заявила, що через зупинку фінансування від USAID Етична рада і Громадська рада міжнародних експертів зіткнулися з проблемами

Втім, замістити фінансування USAID для міжнародних експертів, які працюють у складі конкурсних комісій для відбору членів Вищої ради правосуддя та суддів Антикорсуду можуть європейські партнери.

Фото: 24tv.ua

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Через призупинення фінансування, яке надходило від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу. Про це заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністр юстиції Ольга Стефанішина на конференції 7 лютого, пише УП. Там додають, що, за словами Стефанішиної «це Етична рада, це Громадська рада міжнародних експертів, це комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки, а також не у повному складі відбувається робота комісії з відбору суддів Вищого антикорупційного суду».

Так, Ольга Стефанішина зауважила, що зараз, коли один з ключових донорів – USAID – тимчасово припинив роботу, «тимчасово припинила роботу також і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів».

«Розірвані, наскільки мені відомо, контракти, і ми маємо знову перезібрати цей пазл. І вже, коли ми говоримо про відповідність Копенгагенським критеріям, думати про той баланс між тим, що міжнародні партнери мають спільну відповідальність за створення структур, і де Україна несе відповідальність за те, що ці структури функціонують», – додала вона.

Втім, за словами міністра юстиції, Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучать позицію «щодо відновлення роботи конкурсних комісій, які відбирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі».

Ольга Стефанішина додала, що Україна шукає гроші для важливих програм, які раніше оплачувались Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID), і вже має попередні рішення щодо джерел фінансування деяких з них.

Додамо, як раніше писала «Судово-юридична газета», і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ), яка бере участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду, і Дорадча група експертів, що відбирає суддів КСУ, і Конкурсна комісія з відбору членів ВККС наразі продовжують роботу, і ознаки організаційних чи фінансових проблем в їх роботі поки непомітні.

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні (ПРАВО-JUSTICE IІI)», за рахунок якого теоретично можуть профінансувати роботу іноземних експертів, загальною вартістю 13,36 млн євро розрахований до червня 2026 року.

Отримувачами за цим проектом ЄС виступають зокрема Міністерство юстиції, Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація, Вища кваліфікаційна комісія суддів України тощо.

Подальше фінансування проекту USAID «Справедливість для всіх» вартістю 48 млн доларів США наразі призупинене. Детальніше про те, як витрачалися кошти проекту США можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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