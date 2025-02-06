Оголошено новий конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККС 6 лютого 2025 року оголосила вже про третій в її історії конкурс на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Згідно з рішенням Конкурсної комісії, документи кандидати на посаду члена ВККС з числа суддів або суддів у відставці зможуть подати з 10 лютого по 3 березня 2025 року.
«Ми забезпечимо проведення якісного та швидкого конкурсу», - звернулися члени Конкурсної комісії із закликом до майбутніх кандидатів.
Нагадаємо, що попередній конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів та суддів у відставці повністю провалився.
21 січня 2025 року Вища рада правосуддя відмовила у призначенні на посаду члена ВККС обом претендентам, відібраним Конкурсною комісією.
Нагадаємо, що документи на посаду члена ВККС можуть подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня 2024 року за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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