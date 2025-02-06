Объявлен новый конкурс на должность члена ВККС по квоте судей

Документы на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей можно подать с 10 февраля по 3 марта.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов ВККС 6 февраля 2025 года объявила уже о третьем в ее истории конкурсе на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Согласно решению Конкурсной комиссии документы кандидаты на должность члена ВККС из числа судей или судей в отставке смогут подать с 10 февраля по 3 марта 2025 года.

«Мы обеспечим проведение качественного и быстрого конкурса», – обратились члены Конкурсной комиссии с призывом к будущим кандидатам.

Напомним, что предыдущий конкурс на должность члена ВККС по квоте судей и судей в отставке полностью провалился.

21 января 2025 года Высший совет правосудия отказал в назначении на должность члена ВККС обоим претендентам, отобранным Конкурсной комиссией.

Напомним, что документы на должность члена ВККС могут подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта 2024 года по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по судейской квоте Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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