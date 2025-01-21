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Конкурс на вакантну посаду члена ВККС повністю провалився – буде новий конкурс

11:33, 21 січня 2025
Вища рада правосуддя відмовила обом претендентам на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Конкурс на вакантну посаду члена ВККС повністю провалився – буде новий конкурс
Джерело фото: Вища рада правосуддя
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Вища рада правосуддя 21 січня 2025 року відмовила у призначенні на посаду члена ВККС обом претендентам на єдину вакантну посаду.

Жоден з претендентів не отримав необхідної кількості голосів членів Ради правосуддя.

Кандидатуру судді Господарського суду Рівненської області Оксани Андрійчук підтримали всього 6 членів Вищої ради правосуддя.

За неї проголосували члени ВРП Григорій Усик, Дмитро Лук’янов, Інна Плахтій, Ольга Попікова, Оксана Кваша та Роман Маселко.

Відповідно, 8 членів ВРП проголосували проти призначення Оксани Андрійчук на посаду члена ВККС.

Кандидатуру судді Вищого антикорупційного суду Віталія Крикливого підтримала лише член ВРП Юлія Бокова.

Однак одразу 13 членів Ради правосуддя проголосували проти призначення Віталія Крикливого на посаду члена ВККС.

Таким чином, Вища рада правосуддя відмовила у призначенні на посаду члена ВККС обом претендентам на вказану посаду.

Нагадаємо, що 15 листопада 2024 року Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККС визначила двох переможців конкурсу – Оксану Андрійчук та Віталія Крикливого.

14 січня Вища рада правосуддя провела співбесіди з кандидатами, під час яких до обох кандидатів виникли зауваження.

Нагадаємо, що документи на посаду члена ВККС у зазначеному конкурсі могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня 2024 року за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС ВРП

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