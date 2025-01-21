Конкурс на вакантную должность члена ВККС полностью провалился – будет новый конкурс

Высший совет правосудия отказал обоим претендентам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник фото: Высший совет правосудия

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Высший совет правосудия 21 января 2025 года отказал в назначении на должность члена ВККС обоим претендентам на единственную вакантную должность.

Кандидатуру судьи Хозяйственного суда Ровенской области Оксаны Андрейчук поддержали всего 6 членов Высшего совета правосудия.

За нее проголосовали члены ВСП Григорий Усик, Дмитрий Лукьянов, Инна Плахтий, Ольга Попикова, Оксана Кваша и Роман Маселко.

Соответственно, 8 членов ВСП проголосовали против назначения Оксаны Андрейчук на должность члена ВККС.

Кандидатуру судьи Высшего антикоррупционного суда Виталия Крикливого поддержала только член ВСП Юлия Бокова.

Однако сразу 13 членов Совета правосудия проголосовали против назначения Виталия Крикливого на должность члена ВККС.

Таким образом, Высший совет правосудия отказал в назначении на должность члена ВККС обоим претендентам на указанную должность.

Напомним, что 15 ноября 2024 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов ВККС определила двух победителей конкурса – Оксану Андрейчук и Виталия Крикливого.

14 января Высший совет правосудия провел собеседования с кандидатами, в ходе которых к обоим кандидатам возникли замечания.

Напомним, что документы на должность члена ВККС в указанном конкурсе могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появились после того, как 27 марта 2024 года по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по судейской квоте Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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