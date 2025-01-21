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Дональд Трамп издал указ о приостановлении выплат средств неправительственным организациям-исполнителям грантовых проектов в иностранных странах

11:27, 21 января 2025
Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает в частности Агентство США по международному развитию (USAID).
Дональд Трамп издал указ о приостановлении выплат средств неправительственным организациям-исполнителям грантовых проектов в иностранных странах
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Все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы помощи иностранным странам, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Соответствующий указ подписал 20 января Президент США Дональд Трамп.

Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

Как говорится в разделе «цель» указа Дональда Трампа, «индустрия внешней помощи США и бюрократия не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. Они служат для дестабилизации мирового порядка, продвигая в других странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри страны и между ними».

«Политика США состоит в том, что ни одна последующая внешняя помощь США не должна оказываться, полностью не согласуясь с внешней политикой Президента США» - подчеркнуто в указе.

Следовательно, согласно документу, 90-дневная пауза в международной помощи США направлена ​​на оценку программной эффективности и согласованности с внешней политикой США.

«Все руководители департаментов и агентств, отвечающие за программы помощи иностранному развитию США, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств помощи развитию иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, международным организациям и подрядчикам до пересмотра таких программ на эффективность и последовательность программ в соответствии с внешней политикой Соединенных Штатов, которая должна быть проведена в течение 90 дней после этого указа. Административно бюджетное управление (АБУ) обеспечивает соблюдение этой паузы через свой орган распределения» - указано в документе.

Напомним, что за вопрос оказания помощи иностранным странам отвечает, в частности, Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) – высший федеральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются Президентом США с согласия Сената и действуют в координации с Государственным секретарем США.

В дальнейшем обзор каждой программы помощи иностранным государствам заказывают руководители ответственных департаментов и агентств в соответствии с указаниями, предоставленными Государственным секретарем по согласованию с Директором АБУ.

Руководители ответственных департаментов и агентств по согласованию с директором АБУ примут решение в течение 90 дней после этого приказа о продлении, изменении или прекращении каждой программы иностранной помощи на основе рекомендаций пересмотра с согласия Госсекретаря США. Напомним, Госсекретарем назначен Марко Рубио.

Новые обязательства и выплаты иностранных фондов помощи могут быть возобновлены для программы до окончания 90-дневного периода, если будет проведен пересмотр и Государственный секретарь США или его уполномоченное лицо по согласованию с Директором АБУ решит продлить программу в таком же или измененном виде. Кроме того, любые новые программы иностранной помощи и обязательства должны быть утверждены Государственным секретарем США или уполномоченным им лицом по согласованию с директором АБУ.

Государственный секретарь США может отменить паузу для конкретных программ.

Ничто в этом указе не должно толковаться как ухудшающее или иным образом влияющее на: полномочия, предоставленные законом исполнительному департаменту или агентству или их руководителю; или функции директора Управления и бюджета по бюджетным, административным или законодательным предложениям.

Это распоряжение должно выполняться в соответствии с действующим законодательством и при наличии ассигнований.

Автор: Наталя Мамченко

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США указ Дональд Трамп

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