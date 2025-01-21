НБУ обновил институционную Стратегию — что было изменено

Регулятор обновил и дополнил перечень приоритетных мер Стратегии НБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил, что второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину актуализировал институциональную Стратегию, сфокусированную на сопротивление российской агрессии и восстановлению страны.

В НБУ отмечают, что обновление Стратегии будет способствовать повышению эффективности деятельности Национального банка в условиях быстро меняющейся внешней среды, усилению готовности к новым вызовам и разным сценариям развития событий.

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, сейчас страна живет в условиях непредсказуемых внешних обстоятельств, а задача регулятора – во время стратегического планирования сокращать зону неопределенности.

«Обновленная Стратегия НБУ выполняет эту задачу. Мы планируем зону определенности и по мере возможности уточняем свои приоритетные задачи в ответ на новые вызовы», – отметил он.

Пышный указал, что базовым остается наше ключевое обязательство – выполнять мандат в любых условиях.

«В то же время мы расширим инструментарий и пути для его достижения, применим наш опыт по направлениям, ранее несвойственным центробанку, увеличим масштабы работы, связанной с финансовой инклюзией, а также планируем новые задачи для продолжения внутренней трансформации и усиления эффективности команды, в частности через корпоративную культуру», – заявил он.

Обновление в Стратегию НБУ добавилось 11 новых индикаторов и уточнено шесть действующих. Дорожная карта мероприятий обновленного документа дополнилась 17 новыми по своей сути мерами, еще 45 мероприятий были уточнены или трансформированы в соответствии с вызовами сегодняшнего дня.

Оновлені пріоритетні завдання НБУ у розрізі стратегічних цілей

Перелік пріоритетних завдань регулятора доповнився низкою актуальних заходів та уточнених індикаторів, зокрема:

у межах цілі 1 «Стійка гривня» Національний банк запланував досягнення більш амбітних цілей у напрямі цінової стабільності, інфляційних очікувань та курсової стійкості;

у межах цілі 2 «Фінансова стабільність» додалися нові заходи, спрямовані на:

посилення забезпечення безперервної діяльності учасників фінансового сектору;

удосконалення вимог до організації системи управління ризиками в банках;

виявлення та реагування на зв'язки з державою-агресором у структурах власності учасників фінансового ринку;

створення реєстрів дропів та міскодингу, забезпечення протидії наявним та новим схемами дропів;

забезпечення стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору;

у зв’язку з поглибленням євроінтеграційного напряму оновлено назву цілі 3 – «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС» – та перелік ініціатив для її досягнення. Так, зусилля Національного банку додатково сфокусуються на:

інтеграції до ринку фінансових послуг ЄС;

розробленні та впровадженні Політики ESG для фінансового сектору;

дотриманні вимог до системи корпоративного управління учасників фінансового ринку (постійно, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу);

стимулюванні розвитку фінансової інклюзії, в тому числі з урахуванням потреб ветеранів війни в Україні;

ініціативах з розвитку кредитування та фінансової грамотності населення та підприємців, зокрема з урахуванням нових міжвідомчих стратегій (Стратегії з розвитку кредитування та Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року).

Додатковими індикаторами для реалізації завдань за цією ціллю стали відкриття перемовин про вступ України до ЄС за переговорними кластерами, які включають розділи під головуванням або із залученням НБУ, та оновлений відповідно до перебігу переговорного процесу Комплексний план Національного банку з європейської інтеграції;

у межах цілі 4 «Сучасні фінансові послуги» Національний банк планує:

посилити контроль за кіберстійкістю, інформаційною безпекою, цифровою операційною стійкістю, зокрема з урахуванням законодавства ЄС щодо цифрової операційної стійкості фінансового сектору (DORA);

розширити периметр діяльності щодо впровадження регулювання та нагляду за віртуальними активами;

конкретизувати заходи з розвитку грошового обігу відповідно до затвердженої моделі організації готівкового обігу України та інфраструктури Національного банку.

Додатковими індикаторами для реалізації завдань за цією ціллю стало запровадження регулювання з метою застосування технології хмарних обчислень та надання хмарних послуг, а також унеможливлення використання програмних рішень постачальників, що пов’язані з країною-агресором;

у межах цілі 5 «Ефективний центральний банк» суттєво розширився перелік пріоритетних заходів, спрямованих на безперебійне виконання функцій Національного банку за будь-яких умов. Зокрема, йдеться про:

розвиток систем безпеки та організацію виконання Національним банком завдань як оператора критичної інфраструктури;

побудова та розвиток Галузевого державного архіву НБУ;

розроблення та поетапне впровадження Політики ESG для Національного банку;

впорядкування процесу управління змінами в центральному банку;

розвиток інноваційного потенціалу регулятора (зокрема розроблення Стратегії цифрової трансформації НБУ), дослідження штучного інтелекту та впровадження його в процеси центрального банку;

уточнення заходів, спрямованих на розвиток людського капіталу, зокрема щодо розвитку корпоративної культури та реінтеграції й адаптації ветеранів війни у Національному банку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.