Хто може стати членом ВККС – як пройшли співбесіди з кандидатами на єдину вакантну посаду члена Комісії

У Вищої ради правосуддя виникли питання до мотивації обох переможців конкурсу на посаду члена ВККС.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя 14 січня 2025 року провела співбесіди з двома претендентами на єдину вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, що 15 листопада 2024 року Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККС визначила двох переможців конкурсу:

- Андрійчук Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області

- Крикливий Віталій Вікторович – суддя Вищого антикорупційного суду

Що розповіла Раді правосуддя Оксана Андрійчук

Оксана Андрійчук була призначена на посаду судді у 2012 році. До призначення на посаду судді працювала юристом в адвокатському бюро у місті Рівне. Є кандидатом юридичних наук.

Під час співбесіди з членами Вищої ради правосуддя Оксана Андрійчук повідомила, що «народ України заслуговує на доброчесний та справедливий суд».

Також кандидатка розповіла, що судова влада України має низку системних проблем, які ніяк не вдається вирішити.

Зокрема, мова йде про невисокий рівень довіри до судової влади, прояви корупції в судовій владі, а також не завжди високий рівень судочинства у вітчизняних судах.

Разом з тим Оксана Андрійчук розповіла, що не підтримує ідею прямого обрання суддів громадянами, оскільки не всі громадяни розуміють специфіку професії судді.

«Яскравий приклад – це наш парламент, де, при всій повазі до нього, є не найкращі представники українського народу, хоча вони й були обрані саме народом», - розповіла суддя.

На думку кандидатки, проблемою судової влади є і надто критичне ставлення ЗМІ до суддів та судової влади в цілому.

«Судовій владі потрібно працювати зі ЗМІ, щоб журналісти розповідали не лише про проблеми судової влади, але й про її досягнення», - зазначила Оксана Андрійчук.

До діючого складу ВККС у кандидатки також виникли зауваження.

На думку Оксани Андрійчук, вже оголошені конкурси на посади суддів тривають надто довго. Конкурс в апеляційні суди, в якому Оксана Андрійчук особисто бере участь, розпочався ще у 2023 році.

Також якість тестових завдань на знання права, які під час конкурсу в апеляційні суди складали конкурсанти, на думку судді, «потребує поліпшення».

Однак, на думку Оксани Андрійчук, правильним є те, що наразі з конкурсних процедур виключено процедуру отримання кандидатами психологічного висновку.

Суддя зазначила, що в різних процедурах вона двічі отримувала психологічні висновки, які у підсумку суперечили один одному.

«Такі висновки, насправді, є мало інформативними. У мене в суддівському досьє є одразу два висновки – один кращий, інший гірший. Як у такому разі скласти об’єктивну картину щодо психологічного портрету судді або претендента на посаду судді?» – повідомила Оксана Андрійчук.

Крім того, суддя зазначила, що запроваджена діючим складом ВККС практика оцінювання суддів, є більш складною, ніж та, що була у попереднього складу Комісії.

«Зараз вимоги до суддів більш суворі. Багато з суддів, хто вдало пройшов кваліфікаційне оцінювання за минулого складу Комісії, наразі б не змогли цього зробити. Я вважаю це позитивом», - розповіла Оксана Андрійчук.

Оскільки наразі Оксана Андрійчук є учасником конкурсу на посаду судді апеляційного господарського суду, який проводить ВККС, то у разі призначення на посаду члена Комісії, суддя пообіцяла припинити участь у конкурсі.

Що стосується своєї поточної професійної діяльності, то, як відзначила кандидатка, великого навантаження у суддів Господарського суду Рівненської області наразі немає.

«У мене в провадженні близько 30 справ, враховуючи зупинені провадження. При цьому у нас в суді є 14 суддів. В суді не виникне проблем з навантаженням, якщо я тимчасово припиню здійснення правосуддя», - розповіла Оксана Андрійчук.

Члени Вищої ради правосуддя, у свою чергу, відзначили, що кандидатка лише у загальних рисах уявляє свою роль, як члена ВККС.

«У вас повинна бути якась конкретна мета на посаді члена ВККС, тобто ви маєте усвідомлювати, чого ви хочете досягнути в Комісії за чотири роки роботи. А інакше це все ні про що», - зазначив член Ради правосуддя Роман Маселко.

Про що розповів Віталій Крикливий

Віталій Крикливий з 2019 року є суддею Вищого антикорупційного суду. У 2003 – 2019 роках Віталій Крикливий здійснював правосуддя на посаді судді Комсомольського міського суду Полтавської області. Був головою суду. А ще раніше Віталій Крикливий працював в органах МВС та у податковій міліції. Дружина судді, Тетяна Криклива, також є суддею ВАКС.

Віталій Крикливий у 2023-2024 роках брав участь у конкурсі на десять посад суддів Апеляційної палати ВАКС, однак припинив участь у конкурсі після невдачі на етапі тестування на виявлення когнітивних здібностей.

Вищій раді правосуддя Віталій Крикливий розповів, що хоче долучитися до реалізації в Україні судової реформи.

«Проблема судової системи у тому, що в країні бракує доброчесних суддівських кадрів. В цьому я переконався під час роботи у ВАКС», - розповів суддя.

Крім того, за словами судді, проблемою є те, що «судова влада втратила свій авторитет».

Однак, як відзначили члени ВРП, Віталій Крикливий фактично не зміг чітко повідомити, як само він хоче допомогти судовій владі подолати її проблеми.

Що стосується конкурсу на посади суддів АП ВАКС, в якому Віталій Крикливий брав участь, то, на його думку, проблемою всього конкурсу була невелика кількість його учасників (допуск отримав всього 61 кандидат).

«ВККС мала проводити активну роботу, щоб кандидатів було більше», - зазначив суддя.

Також, на думку Віталія Крикливого, усі судді країни періодично мають проходити оцінювання, щоб відповідати високим стандартам професії судді.

Членів ВРП особливо зацікавила практика розгляду справ суддями Вищого антикорупційного суду.

Так, голова Верховного Суду Станіслав Кравченко зазначив, що кримінальні справи, які знаходяться в провадженні суддів ВАКС, розглядаються роками, хоча Антикорупційний суд не є загальним судом і має чітку спеціалізацію.

«У ВАКС вже три роки розглядається кримінальна справа, яка фактично складається з одного епізоду. Це дивна ситуація», - повідомив голова ВС.

Віталій Крикливий відповів, що особисто він переважно у складі колегії за п’ять років закінчив розгляд 31 справи, а за весь ВАКС він відповідати не може.

У свою чергу, члена ВРП Ольгу Попікову зацікавило, чому суддів ВАКС не часто притягають до дисциплінарної відповідальності.

«У нас в суді відповідальне ставлення до роботи, до того ж був якісний конкурсний відбір суддів ВАКС», - відповів Віталій Крикливий.

Втім, схоже, що у членів ВРП виникли питання стосовно розуміння кандидатом своєї ролі як члена ВККС.

«Відповіді щодо ваших планів подолання проблем судової влади, на жаль, не переконують», – повідомив на завершення співбесіди Роман Маселко.

Рішення, хто ж саме з двох кандидатів стане членом ВККС на наступні чотири роки, Рада правосуддя оголосить пізніше.

Нагадаємо, що документи на посаду члена ВККС у зазначеному конкурсі могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня 2024 року за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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