США підтвердили угоду між Ізраїлем і ХАМАС про перемирʼя та звільнення заручників

Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я.

Джерело фото: Reuters

Білий дім підтвердив, що Ізраїль та ХАМАС досягнули угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

У заяві президента США Джо Байдена говориться, що угода між Ізраїлем і ХАМАС дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги і возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

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