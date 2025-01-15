США подтвердили соглашение между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии.

Источник фото: Reuters

Белый дом подтвердил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

В заявлении президента США Джо Байдена говорится, что соглашение между Израилем и ХАМАС позволит остановить боевые действия в Газе, увеличить объемы крайне необходимой гуманитарной помощи и воссоединить заложников с их семьями после более чем 15 месяцев заключения.

Ранее в медиа появилась информация, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

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