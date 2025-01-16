Кто может стать членом ВККС – как прошли собеседования с кандидатами на единственную вакантную должность члена Комиссии

У Высшего совета правосудия возникли вопросы к мотивации обоих победителей конкурса на должность члена ВККС.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 14 января 2025 года провел собеседования с двумя претендентами на единственную вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, что 15 ноября 2024 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов ВККС определила двух победителей конкурса:

- Андрейчук Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области

- Крикливый Виталий Викторович – судья Высшего антикоррупционного суда

Что рассказала Совету правосудия Оксана Андрейчук

Оксана Андрейчук была назначена на должность судьи в 2012 году. До назначения на должность судьи она работала юристом в адвокатском бюро в городе Ровно. Является кандидатом юридических наук.

Во время собеседования с членами Высшего совета правосудия Оксана Андрейчук сообщила, что «народ Украины заслуживает добропорядочного и справедливого суда».

Также кандидат рассказала, что судебная власть Украины имеет ряд системных проблем, которые никак не удается решить.

В частности, речь идет о невысоком уровне доверия к судебной власти, проявлениях коррупции в судебной власти, а также не всегда высоком уровне судопроизводства в отечественных судах.

Вместе с тем, Оксана Андрейчук рассказала, что не поддерживает идею прямого избрания судей гражданами страны, поскольку не все граждане понимают специфику профессии судьи.

«Яркий пример – это наш парламент, где при всем уважении к нему есть не лучшие представители украинского народа, хотя они и были избраны народом», - рассказала судья.

По мнению кандидата, проблемой судебной власти является и слишком критичное отношение СМИ к судьям и судебной власти в целом.

«Судебной власти нужно работать со СМИ, чтобы журналисты рассказывали не только о проблемах судебной власти, но и о ее достижениях», - отметила Оксана Андрейчук.

К действующему составу ВККС у кандидата также возникли замечания.

По мнению Оксаны Андрейчук, уже объявленные конкурсы на должности судей длятся слишком долго. Конкурс в апелляционные суды, в котором лично участвует Оксана Андрейчук, начался еще в 2023 году.

Также качество тестовых заданий на знание права, которые во время конкурса в апелляционные суды сдавали конкурсанты, по мнению судьи, нуждается в улучшении.

Однако, по мнению Оксаны Андрейчук, правильно то, что в настоящее время из конкурсных процедур исключена процедура получения кандидатами психологического заключения.

Судья отметила, что в разных процедурах она дважды получала психологические выводы, которые в итоге противоречили друг другу.

«Такие выводы, на самом деле, являются малоинформативными. У меня в судейском досье есть сразу два вывода – один лучше, другой хуже. Как в таком случае составить объективную картину психологического портрета судьи или претендента на должность судьи?» – сообщила Оксана Андрейчук.

Кроме того, судья отметила, что внедренная действующим составом ВККС практика оценивания судей, является более сложной, чем та, что была у предыдущего состава Комиссии.

«Сейчас требования к судьям более жесткие. Многие судьи, кто удачно прошел квалификационное оценивание при прошлом составе Комиссии, сейчас бы не смогли этого сделать. Я считаю это позитивным моментом», – рассказала Оксана Андрейчук.

Поскольку Оксана Андрейчук является участником конкурса на должность судьи апелляционного хозяйственного суда, который проводит ВККС, то в случае назначения на должность члена Комиссии, судья пообещала прекратить участие в конкурсе.

Что касается своей текущей профессиональной деятельности, то, как отметила кандидат, большой нагрузки у судей Хозяйственного суда Ровенской области сейчас нет.

«У меня в производстве около 30 дел, учитывая и приостановленные производства. При этом у нас в суде 14 судей. В суде не возникнет проблем с нагрузкой, если я временно приостановлю осуществление правосудия», - рассказала Оксана Андрейчук.

Члены Высшего совета правосудия, в свою очередь, отметили, что кандидат только в общих чертах представляет свою роль как члена ВККС.

«У вас должна быть какая-то конкретная цель на должности члена ВККС, то есть вы должны осознавать, чего вы хотите достичь в Комиссии за четыре года работы. А иначе это все ни о чем», – отметил член Совета правосудия Роман Маселко.

О чем рассказал Виталий Крикливый

Виталий Крикливый с 2019 года является судьей Высшего антикоррупционного суда. В 2003 – 2019 годах Виталий Крикливый осуществлял правосудие в должности судьи Комсомольского городского суда Полтавской области. Был председателем суда. А еще раньше Виталий Крикливый работал в органах МВД и в налоговой милиции. Жена судьи, Татьяна Крикливая, также судья ВАКС.

Виталий Крикливый в 2023-2024 годах принимал участие в конкурсе на десять должностей судей Апелляционной палаты ВАКС, однако прекратил участие в конкурсе после неудачи на этапе тестирования на выявление когнитивных способностей.

Высшему совету правосудия Виталий Крикливый рассказал, что хочет приобщиться к реализации в Украине судебной реформы.

«Проблема судебной системы в том, что в стране не хватает добропорядочных судейских кадров. В этом я убедился во время работы в ВАКС», – рассказал судья.

Кроме того, по словам судьи, проблема заключается в том, что «судебная власть потеряла свой авторитет».

Однако, как отметили члены ВСП, Виталий Крикливый фактически не смог четко сообщить, как он хочет помочь судебной власти преодолеть ее проблемы.

Что касается конкурса на должности судей АП ВАКС, в котором Виталий Крикливый участвовал, то, по его мнению, проблемой всего конкурса было небольшое количество его участников (допуск получил всего 61 кандидат).

«ВККС должна была проводить активную работу, чтобы кандидатов было больше», - отметил судья.

Также, по мнению Виталия Крикливого, все судьи страны должны периодически проходить оценивание, чтобы соответствовать высоким стандартам профессии судьи.

Членов ВСП особенно заинтересовала практика рассмотрения дел судьями Высшего антикоррупционного суда.

Так, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что уголовные дела, которые находятся в производстве судей ВАКС, рассматриваются годами, хотя Антикоррупционный суд не является общим судом и имеет четкую специализацию.

«В ВАКС уже три года рассматривается уголовное дело, которое фактически состоит из одного эпизода. Это странная ситуация», - сообщил глава ВС.

Виталий Крикливый ответил, что лично он преимущественно в составе коллегии за пять лет закончил рассмотрение 31 дела, а за весь ВАКС он отвечать не может.

В свою очередь члена ВСП Ольгу Попикову заинтересовало, почему судей ВАКС не часто привлекают к дисциплинарной ответственности.

«У нас в суде ответственное отношение к работе, к тому же был качественный конкурсный отбор судей ВАКС», - ответил Виталий Крикливый.

Впрочем, похоже, что у членов ВСП возникли вопросы относительно понимания кандидатом своей роли как члена ВККС.

«Ответы касательно ваших планов преодоления проблем судебной власти, к сожалению, не убедительны», – сообщил в завершение собеседования Роман Маселко.

Решение, кто же из двух кандидатов станет членом ВККС на следующие четыре года, Совет правосудия объявит позже.

Напомним, что документы на должность члена ВККС в указанном конкурсе могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появились после того, как 27 марта 2024 года по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по судейской квоте Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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