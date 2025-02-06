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ВККС обнародует список вопросов и правильных ответов на тесты по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

19:20, 6 февраля 2025
Высшая квалифкомиссия судей решила обнародовать как вопросы, так и верные ответы на тесты по истории украинской государственности для кандидатов на должность судьи.
ВККС обнародует список вопросов и правильных ответов на тесты по истории украинской государственности для кандидатов в судьи
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение обнародовать за 30 дней до экзамена как вопросы, так и правильные ответы на тесты по истории украинской государственности для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведены в другой местный суд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» в статье «Скифы, готы, казачество, Степан Бандера, Леонид Кравчук, Евромайдан и создание «Дии» – что должны знать судьи и кандидаты на должности судей перед тестированием по истории украинской государственности» писала, что ВККС утвердила программу экзамена по истории украинской государственности для действующих и будущих судей, которая напоминает школьные и университетские программы.

Напомним, что тестирование по истории украинской государственности стало обязательным для кандидатов на должности судей и действующих судей, желающих сменить суд или судебную инстанцию, после того как 30 декабря 2023 вступил в силу закон, которым вносились изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части усовершенствования процедур судейской карьеры.

Тестирование по истории украинской государственности стало частью квалификационного экзамена, который необходимо сдать для проверки профессиональных знаний судьи.

«На официальном вебсайте Комиссии также будет обнародовано:

  • перечень вопросов тестирования по истории украинской государственности со ссылкой на конкретный источник – не позднее 30 дней до даты проведения квалификационного экзамена;
  • список правильных ответов на тестовые вопросы по истории украинской государственности – не позднее чем за 10 дней до даты проведения квалификационного экзамена» - отметили в ВККС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отдельные, достаточно большие по объему блоки вопросов – события в Украине уже после 1991 года.

Авторы включили в программу тестирования фактически все более или менее значимые события с 1991 по 2024 годы – это и многочисленные политические кризисы, Конституция 1996 года, президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, акция «Украина без Кучмы», «Оранжевая революция» 2004-2005 годов и даже вопрос «ужесточения влияния олигархов из «семьи» Януковича».

Отдельное внимание – события Евромайдана 2013-2014 годов, Антитеррористическая операция на Донбассе, Соглашение об Ассоциации с ЕС, люстрация, реформа полиции, декоммунизация, получение Томоса об автокефалии ПЦУ.

Автор: Наталя Мамченко

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судья ВККС

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