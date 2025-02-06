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«Дело Повалий» за коллаборационистскую деятельность и поддержку агрессии РФ направлено в суд

19:57, 6 февраля 2025
Таисия Повалий обвиняется в поддержке путинского режима и антиукраинской пропаганде.
«Дело Повалий» за коллаборационистскую деятельность и поддержку агрессии РФ направлено в суд
Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины VII созыва от запрещенной «Партии регионов», которая также имела звание народной артистки Украины. Речь идет о Таисии Повалий. Ее обвиняют в коллаборационистской деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании российской агрессии против Украины, а также в глорификации участников агрессии.

Согласно сообщению Офиса Генерального прокурора, обвиняемая в 2014 году выехала в Россию, где сейчас проживает и занимается творческой и предпринимательской деятельностью. В 2023 году она получила российское гражданство.

Следствие установило, что, имея антиукраинские идеологические мотивы, женщина активно поддерживает политику президента РФ, участвует в политических акциях и дает интервью пропагандистским СМИ, где возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев.

Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании имущества обвиняемой, которое включает земельные участки, жилые дома, транспортные средства, оружие и авторские права на несколько произведений.

Как ранее писала  «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.

Почетного звания «Народный артист Украины» лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Ани Лорак и Таисия Повалий – также звание «аслуженный артист Украины».

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