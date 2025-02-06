«Справу Повалій» за колабораційну діяльність та підтримку агресії РФ скеровано до суду

Таїсія Повалій звинувачується у підтримці путінського режиму та антиукраїнській пропаганді.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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Прокурори Вінницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно колишньої народної депутатки України VII скликання від забороненої «Партії регіонів», яка також мала звання народної артистки України. Мова йде про Таїсію Повалій. Її обвинувачують у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та виправдовуванні російської агресії проти України, а також у глорифікації учасників агресії.

Згідно з повідомленням Офісу Генерального прокурора, обвинувачена у 2014 році виїхала до Росії, де наразі проживає та займається творчою і підприємницькою діяльністю. У 2023 році вона отримала російське громадянство.

Слідство встановило, що, маючи антиукраїнські ідеологічні мотиви, жінка активно підтримує політику президента РФ, бере участь у політичних акціях та дає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, де возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення майна обвинуваченої, яке включає земельні ділянки, житлові будинки, транспортні засоби, зброю та авторські права на кілька творів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ.

Почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».

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