Скифы, готы, казачество, Степан Бандера, Леонид Кравчук, Евромайдан и создание «Дії» – что должны знать судьи и кандидаты на должности судей перед тестированием по истории украинской государственности

ВККС утвердила программу экзамена по истории украинской государственности для действующих и будущих судей, напоминающую школьные и университетские программы.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 29 января 2025 года утвердила программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного тестирования по истории украинской государственности.

Напомним, что тестирование по истории украинской государственности стало обязательным для кандидатов на должности судей и действующих судей, которые хотят сменить суд или судебную инстанцию, после того как 30 декабря 2023 года вступил в силу закон, вносивший изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части усовершенствования процедур судейской карьеры.

Тестирование по истории украинской государственности стало частью квалификационного экзамена, который необходимо сдать для проверки профессиональных знаний судьи.

Впрочем, обязательным тестирование на знание украинской государственности является для судей и кандидатов на должности судей в конкурсных и кадровых процедурах, которые начались с декабря 2024 года или же будут объявлены в дальнейшем.

Конкурс на должности судей апелляционных судов и конкурс на должности судей первой инстанции Высшего антикоррупционного суда, которые начались еще осенью 2023 года, завершатся без сдачи указанного тестирования.

Что касается перечня вопросов тестирования по истории украинской государственности, то они будут обнародованы не позднее, чем за 30 дней до даты проведения квалификационного экзамена, а перечень правильных ответов на соответствующие тестовые вопросы – не позднее, чем за 10 дней до даты проведения квалификационного экзамена.

Что должны знать судьи и кандидаты на должности судей

В целом программа экзамена по истории украинской государственности напоминает уже действующие школьные и университетские курсы, а также соответствующие программы для государственных служащих.

В частности, от судей и будущих судей потребуется знание древней истории украинских земель.

Речь идет о племенах киммерийцев, скифов, сарматов, гуннов, проживавших на территории будущей Украины еще до нашей эры или в начале нашей эры. Также необходимо будет уделить внимание древнегреческой колонизации Северного Причерноморья и таким государственным образованиям как Боспорское царство, Готское государство, Антский союз.

Немалый блок вопросов посвящен временам средневековой «Киевской Руси» – ее государственному устройству и политике киевских князей.

Также не обошли вниманием разработчики программы и времена Галицко-Волынского государства, существовавшего в XIII-XIV веках и периода пребывания украинских земель в составе Великого княжества Литовского.

Еще один большой блок вопросов – пребывание украинских земель в составе Речи Посполитой, политика Крымского ханства в XV-XVIII веках и роль казачества в общественно-политической жизни украинских земель.

Кроме того, внимание сосредоточено на фигуре Богдана Хмельницкого, создании в XVII веке казацкой державы, известной как «Гетманщина» и ее дальнейшему расколу, деятельности Ивана Мазепы и Филиппа Орлика.

Также большое внимание уделено пребыванию украинских земель в составе Российской империи и Австро-Венгерской империи в XVIII и XX веках, в том числе и вопросам украинского национально-политического движения.

Очередной важный блок вопросов связан с революционными событиями 1917-1922 годов – Центральная Рада, УНР, Акт соединения УНР и ЗУНР, Директория, деятельность Михаила Грушевского, Павла Скоропадского, Симона Петлюры, Нестора Махно, войнам с большевистской Россией и созданию СССР.

Соответственно от судей и кандидатов на должности судей будет требоваться знание истории пребывания украинских земель в составе СССР, событий Второй мировой войны, деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии в 1930-х – 1940-х годах.

Также необходимо ознакомиться с подробностями деятельности Степана Бандеры, Романа Шухевича, Андрея Мельника, Ярослава Стецько, Елены Телиги, Дмитрия Клячковского, Василия Кука, а также деятелей украинской эмиграции.

Будут также вопросы и касательно послевоенного советского периода истории Украины – Конституция УССР 1978 года, диссидентское движение, создание Народного Руха Украины, «Революция на граните», провозглашение независимости Украины в 1991 году, деятельность Вячеслава Черновола, Мустафы Джемилева и Леонида Кравчука.

Отдельные, достаточно большие по объему блоки вопросов – события в Украине уже после 1991 года.

Авторы включили в программу тестирования фактически все более-менее значимые события с 1991 по 2024 годы.

Это и многочисленные политические кризисы, Конституция 1996 года, президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, акция «Украина без Кучмы», «Оранжевая революция» 2004-2005 годов, отношения с ЕС, РФ и НАТО и даже вопрос «усиления влияния олигархов из «семьи» Януковича».

Отдельное внимание – события Евромайдана 2013-2014 годов, Антитеррористическая операция на Донбассе, Соглашение об Ассоциации с ЕС, люстрация, реформа полиции, декоммунизация, получение Томоса об автокефалии ПЦУ.

Интересно также то, что судьи и претенденты на должности судей должны знать о времени президентства Владимира Зеленского.

Как отмечено в программе тестирования, это развитие электронного управления, запуск сервиса «Дія» в 2020 году, Закон о деколонизации 2023 года, полномасштабное вторжение РФ и последующая частичная деоккупация украинских земель, нарушение прав человека во время российско-украинской войны и обретение Украиной статуса кандидата Украину в ЕС.

С полным текстом программы экзамена по истории украинской государственности и рекомендованной для подготовки литературой можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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