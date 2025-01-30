Для учеников, планирующих зарегистрироваться на НМТ, напомнили об обязательном условии наличия паспорта

Одним из условий для регистрации на тесты является наличие у учеников учебных заведений паспорта.

Украинцам, которым исполнилось 14 лет и которые планируют поступать в высшие учебные заведения, напоминают о необходимости обязательно позаботиться о наличии паспорта гражданина Украины. Из-за того, что одним из условий для регистрации на тесты является наличие у учеников (слушателей, студентов) учебных заведений паспорта. Об этом пишут в МВД.

В настоящее время Министерство образования и науки Украины утвердило Календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году. Согласно этому документу, основные тестирования будут проходить в течение 14 мая – 25 июня; дополнительные – 14 – 25 июля. Предусмотрены два периода регистрации для участия в НМТ – основной и дополнительный. Основной этап регистрации для участия в основных сессиях Национального мультипредметного теста продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.

Для оформления документа нужно подать заявление и соответствующие документы в любое подразделение ГМС или в ЦНАП:

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства;

паспорт гражданина Украины одного из родителей. В случае, когда родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, или в случае обретения лицом гражданства Украины на территории Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия (при наличии);

выписка из реестра территориального общества о регистрации места жительства (при наличии).

Для лиц, достигших 14-летнего возраста и получающих паспорт гражданина Украины впервые, административный сбор не уплачивается.

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