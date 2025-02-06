ВККС оприлюднить перелік питань і правильних відповідей на тести з історії української державності для кандидатів у судді

Вища кваліфкомісія суддів вирішила оприлюднити як питання, так і вірні відповіді на тести з історії української державності для кандидатів на посаду судді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України прийняла рішення оприлюднити за 30 днів до іспиту як питання, так і правильні відповіді на тести з історії української державності для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Раніше «Судово-юридична газета» у статті «Скіфи, готи, козацтво, Степан Бандера, Леонід Кравчук, Євромайдан та створення «Дії» – що повинні знати судді та кандидати на посади суддів перед тестуванням з історії української державності» писала, що ВККС затвердила програму іспиту з історії української державності для діючих та майбутніх суддів, яка нагадує шкільні та університетські програми.

Нагадаємо, що тестування з історії української державності стало обов’язковим для кандидатів на посади суддів та діючих суддів, які хочуть змінити суд або судову інстанцію, після того як 30 грудня 2023 року набув чинності закон, яким вносилися зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Тестування з історії української державності стало частиною кваліфікаційного іспиту, який необхідно скласти для перевірки професійних знань судді.

«На офіційному вебсайті Комісії також буде оприлюднено:

перелік питань тестування з історії української державності з посиланням на конкретне джерело – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту;

перелік правильних відповідей на тестові запитання з історії української державності – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту» - зазначили у ВККС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», окремі, достатньо великі за обсягом блоки питань – це події в Україні вже після 1991 року.

Автори включили у програму тестування фактично всі більш-менш значущі події з 1991 по 2024 роки – це й численні політичні кризи, Конституція 1996 року, президенства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, акція «Україна без Кучми», «Помаранчева революція» 2004-2005 років, відносини з ЄС, РФ та НАТО і навіть питання «посилення впливу олігархів із «сім’ї» Януковича».

Окрема увага – події Євромайдану 2013-2014 років, Антитерористична операція на Донбасі, Угода про Асоціацією з ЄС, люстрація, реформа поліції, декомунізація, отримання Томосу про автокефалію ПЦУ.

Автор: Наталя Мамченко

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