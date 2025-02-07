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Зґвалтування школярки у Воловці на Закарпатті — троє зловмисників отримали покарання

16:36, 7 лютого 2025
Кожен з обвинувачених у зґвалтуванні отримав 6 років позбавлення волі.
Зґвалтування школярки у Воловці на Закарпатті — троє зловмисників отримали покарання
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Воловецький районний суд Закарпатської області повідомив про оголошення вироку у резонансній справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки у селі Верхні Ворота. Обвинувачені отримали по 6 років позбавлення волі. Їх взяли під варту у залі суду (справа №936/285/22). Про це інформує пресслужба суду.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку учасниками кримінального провадження.

Місцеве видання "Закарпаття онлайн" повідомляє, що у серпні 2021 року троє підлітків у селі Верхні Ворота, що на Закарпатті, зґвалтували 14-річну дівчину, яка прийшла на запрошення одного з них у підвал. Юнаки силою утримували постраждалу та фіксували процес злочину на камеру. Згодом хлопці розповсюдили відео серед учнів місцевої школи.

У березні 2023 року хлопців визнали винними у вчиненні групового зґвалтування та призначили кожному по п’ять років позбавлення волі. Однак через неповнолітній вік суд призначив їм іспитовий строк на два роки.

Після звернення до апеляційного суду вирок скасували і направили справу на повторний розгляд.

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