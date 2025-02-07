Держмитслужба інтегрувала ШІ в систему аналізу та управління ризиками

ШІ та систему бізнес-аналізу інтегрували для підвищення ефективності управління ризиками.

Фото: cio.com

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Державна митна служба України повідомила, що у Автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР) було інтегровано дві технології:

використання генеративного штучного інтелекту (ШІ) OpenAI від Microsoft;

систему бізнес-аналізу (BI) власної розробки.

«Це дозволило перетворити BI з інструмента для інтерактивної аналітики на джерело нетривіальних даних для подальшої автоматичної обробки та підвищити ефективність виявлення ризикових відправлень», - заявили у Держмитслужбі.

Як працює новий підхід?

BI щоденно автоматично кластеризує попередні митні оформлення за певними критеріями та цільовими показниками. Це дозволяє виділяти сукупності індикаторів ризику — комбінації характеристик, які свідчать про потенційні порушення. Такі відправлення формують так звані «червоні кластери».

Водночас ШІ аналізує дані точково, але окремо його результати не завжди є достатньо достовірними для ухвалення рішень щодо митного контролю. Тому до цього часу висновки ШІ використовувалися як зауваження для додаткової уваги, але не як підстава для застосування форм контролю.

Інтеграція двох систем дозволила поєднати їхні сильні сторони:

якщо на відправлення вказує ШІ,

і воно одночасно має характеристики «червоного кластера» за даними BI,

то таке відправлення вважається ризиковим із високим ступенем впевненості, що дозволяє генерувати відповідні форми митного контролю.

Підготовка до законодавчих змін

Перший профіль ризику, розроблений на основі цього підходу, вже запущено в тестову експлуатацію. У разі позитивних результатів він буде впроваджений на постійній основі.

«Цей підхід є особливо актуальним у зв’язку з майбутніми законодавчими змінами щодо оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Оскільки традиційні методи управління ризиками, які застосовуються для митних декларацій у торговому обігу, можуть бути недостатньо ефективними саме для контролю повноти оподаткування таких відправлень, інтеграція ШІ та BI забезпечить якісно новий рівень достовірності митного контролю», - додали у відомстві.

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