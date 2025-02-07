Гостаможслужба интегрировала ИИ в систему анализа и управления рисками

ИИ и систему бизнес-анализа интегрировали для повышения эффективности управления рисками.

Фото: cio.com

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Государственная таможенная служба Украины сообщила, что в Автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР) были интегрированы две технологии:

- использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI от Microsoft;

- систему бизнес-анализа (BI) собственной разработки.

«Это позволило превратить BI из инструмента для интерактивной аналитики в источник нетривиальных данных для последующей автоматической обработки и повысить эффективность выявления рисковых отправлений», - заявили в Гостаможслужбе.

Как работает новый подход?

BI ежедневно автоматически кластеризирует предварительные таможенные оформления по определенным критериям и целевым показателям. Это позволяет выделять совокупности индикаторов риска – комбинации характеристик, свидетельствующих о потенциальных нарушениях. Такие отправления формируют так называемые красные кластеры.

В то же время ИИ анализирует данные точечно, но отдельно его результаты не всегда достаточно достоверны для принятия решений по таможенному контролю. Поэтому до этого времени выводы ИИ использовались как замечание для дополнительного внимания, но не как основание для применения форм контроля.

Интеграция двух систем позволила соединить их сильные стороны:

если на отправку указывает ИИ,

и оно одновременно имеет характеристики красного кластера по данным BI,

то такое отправление считается рисковым с высокой степенью уверенности, что позволяет генерировать соответствующие формы таможенного контроля.

Подготовка к законодательным изменениям

Первый профиль риска, разработанный на основе этого подхода, уже запущен в тестовую эксплуатацию. В случае положительных результатов, он будет внедрен на постоянной основе.

«Этот подход особенно актуален в связи с грядущими законодательными изменениями по налогообложению международных почтовых и экспресс-отправлений. Поскольку традиционные методы управления рисками, применяемые для таможенных деклараций в торговом обороте, могут быть недостаточно эффективными для контроля полноты налогообложения таких отправлений, интеграция ИИ и BI обеспечит качественно новый уровень достоверности таможенного контроля», - добавили в ведомстве.

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