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Изнасилование школьницы в Воловце на Закарпатье — трое злоумышленников получили наказание

16:36, 7 февраля 2025
Каждый из обвиняемых в изнасиловании получил 6 лет лишения свободы.
Изнасилование школьницы в Воловце на Закарпатье — трое злоумышленников получили наказание
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Воловецкий районный суд Закарпатской области сообщил об объявлении приговора по резонансному делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки в селе Верхние Ворота. Обвиняемые получили по 6 лет лишения свободы. Их заключили под стражу в зале суда (дело №936/285/22). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С заявленных 450 тысяч гривен морального вреда суд взыскал 300 тысяч гривен с обвиняемых, поскольку часть они уже возместили.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке участниками уголовного производства.

Местное издание "Закарпатье онлайн" сообщает, что в августе 2021 года трое подростков в селе Верхние Ворота на Закарпатье изнасиловали 14-летнюю девочку, которая пришла по приглашению одного из них в подвал. Молодые люди силой удерживали пострадавшую и фиксировали процесс преступления на камеру. Впоследствии ребята распространили видео среди учеников местной школы.

В марте 2023 года ребят признали виновными в совершении группового изнасилования и назначили каждому по пять лет лишения свободы. Однако из-за несовершеннолетнего возраста суд назначил им испытательный срок на два года.

После обращения в апелляционный суд приговор отменили и направили дело на повторное рассмотрение.

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насилие приговор Закарпатье

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