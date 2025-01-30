USAID передбачило програму на 23,99 млн доларів США для Судової адміністрації України, зокрема на харчування, оренду авто, готелів і друк нагрудних табличок, документи

Кейтеринги, оренда авто, готельних номерів, авіаперевезення, оформлення віз, друк нагрудних табличок: загальна сума передбачених витрат для Державної судової адміністрації України від програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) складає майже 24 млн доларів США, з яких ДСА за 2 роки використала 16,6 млн доларів.

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Майже 24 млн доларів склала вартість програми федерального урядового агентства США USAID, за рахунок якої проводилося забезпечення різноманітних заходів Державної судової адміністрації України.

З коштів програми USAID за 2 роки Державна судова адміністрація України освоїла вже більше 16,6 млн доларів США – починаючи з другої половини 2022 року, закінчуючи першою половиною 2024 року. А конкретно – 16 668 083 доларів США.

У вартість програми від США входять зокрема послуги з забезпечення кейтерингів, відшкодування відряджень, харчування, оренди авто, ремонту офісів, оплати авіаперевезень. Це випливає з планів закупівель товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги, а також зі звітів, які ДСА України надсилала за 2022-2024 роки Кабміну. Ці документи наводимо наприкінці цього матеріалу.

На сайті Кабміну вказано, що проект за реєстраційним номером 4836 передбачає виділення загалом 48 млн доларів для ДСА від USAID. Виконавцем є Кімонікс Інтернешнл (Chemonics International Inc). Нагадаємо, це міжнародна приватна компанія з Вашингтону, через яку йдуть основні кошти від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Також нагадаємо, що нова адміністрація Білого дому налаштована провести аудит витрачання коштів.

Отже, наразі відомо про два плани закупівель за рахунок коштів програми USAID «Справедливість для всіх».

Одну програму загалом було розраховано на 24 млн доларів США (номер реєстраційної картки цього проекту, яку присвоїв йому Уряд – 4836).

На плані закупівель за цією програмою стоїть підпис керівника програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх» Девіда М. Вона, а також представника бенефіціара проекту – на той час т. в. о. Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова.

Нагадаємо, що справа стосовно Олексія Сальнікова зараз слухається у Вищому антикорупційному суді.

Друга програма розрахована на суму 48 млн доларів США, і на плані закупівель в рамках цієї програми вже стоїть підпис нинішнього очільника ДСА Максима Пампури (реєстраційна картка 4836-05).

У Плані закупівлі за кошти програми USAID за підписами Олексія Сальнікова і Девіда М. Вона, вказано наступне:

Загальна кошторисна вартість програми USAID «Справедливість для всіх» складає 23,99 млн доларів США. Виконавець – Кімонікс Інтернешнл (Chemonics International Inc).

Бенефіціаром коштів визначена – Державна судова адміністрація України.

Саме в цій конкретній закупівлі йдеться про використання 7,255 млн доларів США.

Так, більше 5 млн доларів США мало йти, серед іншого, на транспортні послуги, копіювання і видання літератури, передплату спеціалізованих періодичних видань, проведення опитувань, послуги з проведення медіа проектів та інформаційних компаній, канцелярське приладдя для реципієнтів тощо.

Крім того, 916,49 тисяч доларів, тобто, майже мільйон доларів США передбачено, серед іншого, на:

Авіаперевезення, залізничне та автобусне сполучення

Наземне перевезення і трансфери (оренда автомобілів, таксі, потяг, автобус)

Готельні послуги

Послуги з бронювання готелів

Добові витрати, харчування, додаткові витрати

Оформлення віз

Оренда паркувальних місць

Відшкодування витрат за переліченими вище пунктами тощо.

Ще більше 1 млн доларів США згідно плану закупівлі, серед іншого, йшло на:

Ремонт та прилаштування офісу

Оренда квартир (житлових приміщень) для іноземного персоналу проекту, комунальні послуги, послуги з утримання житлових приміщень, експлуатаційні послуги

Реклама у періодичних виданнях

Послуги з підтримки масової розсилки

Послуги з опитування тощо.

Також 199,39 тисяч доларів йшло, серед іншого, на:

Проживання учасників, харчування, послуги кейтерингу

Транспортні послуги, проїзд учасників

Оренда приміщення для проведення заходів

Нагрудні таблички з іменами, друк сертифікатів та запрошень тощо.

Також ще 152 тисячі доларів США передбачено на офісне забезпечення.

Що вдалося зробити за ці кошти

Звісно, ДСА потрібно було відзвітувати за ці кошти перед Кабміном.

Отже, за період з 1.01.2024 року по 30.06.2024 року за проектом 4836 Державною судовою адміністрацією України освоєно 5,018 мільйонів доларів США програми USAID.

Зокрема, було видано і розповсюджено 5000 примірників книги Тома Бінгема «Правосуддя» і проведено презентацію (в готелі «Хаятт Рідженсі Київ» з кейтерингом).

Також ДСА відзвітувала про створення громадських центрів правосуддя, які «дозволяють попередити та вирішити правові проблеми у громадах».

Крім того, розроблялися єдині показники доброчесності суддів і кандидатів в судді.

Також підтримували різні громадські організації, залучали експертів. Підтримували Етичну раду, яка відбирає членів ВРП, та Дорадчу групу експертів, яка відбирає суддів КСУ.

Надавали підтримку ГО «Медійна ініціатива за права людини». Презентували посібники.

Слід зауважити, що частина ГО, які фігурують у звітах ДСА, і самі є, згідно з даними «УП», отримувачами грантів від USAID. Наприклад, у звіті за 2023 рік ДСА вказує, що «надано підтримку Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» у проведенні 16 червня 2023 року IV щорічного форуму юристок України «Дорожня карта боротьби з сексуальним насильством».

За період з січня 2023 року по червень 2023 року ДСА було освоєно 4,177 млн доларів.

За період з липня 2023 року по грудень 2023 року ДСА освоєно ще 4,34 млн доларів.

За період з 1.07.2022 по 31.12.2022, тобто, коли ДСА очолював Олексій Сальніков, в рамках проекту USAID було освоєно 3,124 млн доларів США.

За ці кошти зокрема було:

Залучено експертку Вікторію Дженнет (Німеччина), яка дослідила проблематику і підготувала звіт з рекомендаціями. Вона аналізувала досвід залучення громадськості до процедур кваліфікації суддів на прикладі ГРД.

(Німеччина), яка дослідила проблематику і підготувала звіт з рекомендаціями. Вона аналізувала досвід залучення громадськості до процедур кваліфікації суддів на прикладі ГРД. Також Київський райсуд Одеси, як вказала ДСА, здобув визнання у Раді Європи і увійшов до трійки номінантів на премію «Кришталеві ваги правосуддя».

Проведено зустріч донорів стосовно запровадження закону про медіацію. Але робота через війну була призупинена, бо багато медіаторів виїхали за кордон.

Також була здійснена підтримка розробки онлайн-платформи для українських студентів-правників (але чи завершена вона, не вказано).

Крім того, було проведено вебінари для суддів і засідання фокус-груп, у тому числі, для створення в Україні судів з малозначних справ і мирових суддів (як відомо, цього не створено – прим. ред.).

Також ДСА підготувала інформаційний буклет для народних депутатів.

Нижче наводимо відповідні документи.

Автор: Наталя Мамченко

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