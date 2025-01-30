У Франції автобус з учнями потрапив у аварію, загинула школярка

В результаті ДТП загинула дівчинка, ще близько сорока постраждалих.

Фото: Radio Intensité

У французькому муніципалітеті Шатоден між Ле-Маном і Орлеаном сталася трагедія: в результаті аварії шкільного автобуса загинула дівчинка-підліток, а близько сорока людей отримали легкі поранення. За інформацією BFMTV, серед постраждалих 31 учень, але їхні травми виявились незначними.

«Загрозливих для життя прогнозів немає. Наразі немає жодних версій аварії», – повідомили в місцевій префектурі, уточнивши, що автобус був єдиним транспортним засобом, що потрапив у ДТП.

На місце події прибули 40 пожежників, медичний пункт та медико-психологічний підрозділ швидкої допомоги.

Міністерка національної освіти Франції Елізабет Борн висловила співчуття родині загиблої дівчинки та підтримку постраждалим.

«Я висловлюю найщиріші співчуття її родині та близьким. Я висловлюю свою повну підтримку учням та освітній спільноті. Я уважно стежу за станом здоров'я поранених. У понеділок вранці я відвідаю шкільну спільноту гімназії Еміля Золя», – додала вона.

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