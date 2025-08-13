YouTube закрыл канал подозреваемой в государственной измене Дианы Панченко

YouTube заблокировал канал прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Видеохостинг YouTube удалил канал Дианы Панченко, бывшей ведущей телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, которой в 2023 году было объявлено подозрение в государственной измене. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Панченко, которая ранее работала на телеканалах NewsOne и «Первый независимый», уехала в Россию в 2022 году. Оттуда она систематически распространяет антиукраинские нарративы, а также периодически посещает временно оккупированные территории Украины для создания пропагандистских материалов.

«Еще один кремлевский рупор остался без платформы и большой аудитории», — отметили в Центре стратегических коммуникаций. Удаление канала Панченко является частью усилий по противодействию дезинформации и российской пропаганде в цифровом пространстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.