YouTube закрив канал підозрюваної у держзраді Діани Панченко

YouTube заблокував канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відеохостинг YouTube видалив канал Діани Панченко, колишньої ведучої телеканалів, пов’язаних із Віктором Медведчуком, якій у 2023 році було оголошено підозру в державній зраді. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Панченко, яка раніше працювала на телеканалах NewsOne і «Перший незалежний», виїхала до Росії у 2022 році. Звідти вона систематично поширює антиукраїнські наративи, а також періодично відвідує тимчасово окуповані території України для створення пропагандистських матеріалів.

«Ще один кремлівський рупор залишився без платформи і великої аудиторії», – зазначили в Центрі стратегічних комунікацій. Видалення каналу Панченко є частиною зусиль із протидії дезінформації та російській пропаганді в цифровому просторі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.