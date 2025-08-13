Полиция установила личность женщины, которая повредила портреты Героев на Аллее памяти в Ирпене

Полиция установила личность женщины, которая совершила акт вандализма на Аллее памяти Героев в Ирпене. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, как женщина в центре Ирпеня повреждала портреты погибших защитников в российско-украинской войне. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и идентифицировали правонарушительницу – ею оказалась 45-летняя местная жительница.
По данному факту открыто производство, сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы действий женщины.
