Полиция установила личность женщины, которая повредила портреты Героев на Аллее памяти в Ирпене

В Ирпене опознали 45-летнюю женщину, которая повредила портреты погибших защитников.

Фото: mykyivregion.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция установила личность женщины, которая совершила акт вандализма на Аллее памяти Героев в Ирпене. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, как женщина в центре Ирпеня повреждала портреты погибших защитников в российско-украинской войне. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и идентифицировали правонарушительницу – ею оказалась 45-летняя местная жительница.

По данному факту открыто производство, сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы действий женщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.