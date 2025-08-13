Поліція встановила особу жінки, яка пошкодила портрети Героїв на Алеї пам’яті в Ірпені

У Ірпені впізнали 45-річну жінку, яка пошкодила портрети загиблих захисників.

Поліція встановила особу жінки, яка вчинила акт вандалізму на Алеї пам’яті Героїв в Ірпені. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, як жінка в центрі Ірпеня пошкоджувала портрети загиблих захисників у російсько-українській війні. Поліцейські оперативно прибули на місце події та ідентифікували правопорушницю – нею виявилася 45-річна місцева жителька.

За цим фактом відкрито провадження, відомості внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та мотиви дій жінки.

