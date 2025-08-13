Практика судів
  1. В Україні

Поліція встановила особу жінки, яка пошкодила портрети Героїв на Алеї пам’яті в Ірпені

19:13, 13 серпня 2025
У Ірпені впізнали 45-річну жінку, яка пошкодила портрети загиблих захисників.
Поліція встановила особу жінки, яка пошкодила портрети Героїв на Алеї пам’яті в Ірпені
Фото: mykyivregion.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція встановила особу жінки, яка вчинила акт вандалізму на Алеї пам’яті Героїв в Ірпені. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, як жінка в центрі Ірпеня пошкоджувала портрети загиблих захисників у російсько-українській війні. Поліцейські оперативно прибули на місце події та ідентифікували правопорушницю – нею виявилася 45-річна місцева жителька.

За цим фактом відкрито провадження, відомості внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та мотиви дій жінки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду