Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА вместо Григола Катамадзе

Григол Катамадзе покинул пост заместителя главы АРМА – вместо него назначена начальница департамента Минэкономики Ярослава Максименко.

На должность заместителя главы АРМА по вопросам евроинтеграции назначена Ярослава Максименко. Ранее она занимала должность начальника департамента политики и собственности в Министерстве экономики.

В АРМА указали, что Максименко имеет более 20 лет опыта «в праве, госактивах, корпоративном управлении и санкционной политике». А также, что она занималась координацией управления подсанкционными активами в Минэкономики, запуском корпоративных реформ в госсекторе и была среди создателей ProZorro и ProZorro.Продажи.

«Теперь — вместе с АРМА для еще большей прозрачности, эффективности и европейских стандартов в работе с арестованными активами», — подытожили в АРМА.

Она сменит на этом посту Григола Катамадзе, который был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов по вопросам европейской интеграции с ноября 2023 по август 2025 года.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума написала заявление об увольнении. Согласно закону, после отставки Елены Думы Кабмин имеет 14 дней на формирование конкурсной комиссии с международными экспертами для отбора нового главы АРМА. То есть, до 13 августа.

Глава АРМА назначается правительством по представлению премьер-министра, внесенному по предложению конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются: 3 человека, определенных Кабмином, и 3 человека, определенных международными партнерами.

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что 29 июля обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами. Она подчеркнула, что Глава государства поддержал план Правительства.

«Дала поручение срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители Правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере», — сказала Свириденко.

30 июля глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума ушла в отставку. В этот же день вступил в силу закон №4503-IX о реформе АРМА (законопроект №12374-д).

Автор: Наталя Мамченко

