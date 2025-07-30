После отставки Елены Думы у Кабмина есть 14 дней на формирование конкурсной комиссии с международными экспертами для отбора нового главы АРМА — закон

После отставки Елены Думы конкурс на главу АРМА должен пройти с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос – закон вступил в силу.

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30 июля глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума подала в отставку. В этот же день вступил в силу закон №4503-IX о реформе АРМА (законопроект 12374-д).

Обязанности руководителя АРМА пока будет, очевидно, выполнять один из заместителей – Павел Великоречанин или Григорий Катамадзе (есть еще один заместитель, Станислав Петров, но он отвечал за цифровизацию).

Далее должна начаться процедура отбора нового главы АРМА при решающей роли международных экспертов.

Закон о реформе АРМА устанавливает для Кабмина две недели на формирование конкурсной комиссии для отбора нового главы Агентства. Так, не позднее чем за два месяца до завершения срока полномочий главы АРМА или в течение 14 дней со дня досрочного прекращения его полномочий формируется конкурсная комиссия.

Таким образом, согласно новому закону глава АРМА назначается правительством по представлению премьер-министра, внесенному по предложению конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются:

3 человека, определенных Кабмином

и 3 человека, определенных международными партнерами.

Ранее отбор главы АРМА также осуществляла конкурсная комиссия, но в нее входили лица, определенные Верховной Радой, Генпрокурором, директором НАБУ, Министром юстиции и т.д. – то есть, без международных экспертов.

Согласно закону о реформе АРМА, партнеры должны согласовать предложение общего списка кандидатов в состав конкурсной комиссии в составе не менее 3 человек. Решение о персональном составе конкурсной комиссии принимается правительством на открытом заседании.

Для того чтобы решение конкурсной комиссии по отбору главы АРМА было принято, потребуется не менее 4-х голосов – из которых не менее 2-х членов от «международников».

В случае одинакового распределения голосов, голосование по соответствующему вопросу проводится повторно до принятия решения. Если во время проведения повторных голосований по соответствующему вопросу решение не принято в течение 24 часов с момента первого голосования, считается принятым решение, за которое проголосовали не менее 3-х членов конкурсной комиссии, в том числе не менее 2-х членов конкурсной комиссии от «международников».

То есть, «международники» будут иметь решающий голос, как и в конкурсах на должность главы НАПК, НАБУ, БЭБ и т.д.

Финансирование деятельности конкурсной комиссии, ее членов и их помощников может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи.

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в суде только кандидатом, который участвовал в конкурсе, или лицом, которое не было допущено. Обжалование не останавливает назначение победителя конкурса.

Оценивание конкурсной комиссией соответствия кандидатов критерию добропорядочности осуществляется с учетом следующего:

оценивание основывается на информации без временных или территориальных ограничений;

кандидат считается не соответствующим критерию добропорядочности, в случае доказательства несоответствия или наличия у конкурсной комиссии обоснованного сомнения в соответствии;

любое заключение или оценка национального или международного органа относительно добропорядочности кандидата, наличия или отсутствия нарушений в его решениях, действиях или бездействии не являются заранее определяющими и обязательными для конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия подает на рассмотрение премьер-министра не более 2-х отобранных из числа участников конкурса кандидатур.

Далее Кабмин в течение 10 дней со дня получения предложения конкурсной комиссии с информацией об отобранных по результатам конкурса кандидатов (кандидата) назначает главу АРМА.

Напомним, главой АРМА может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 5 лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, органах местного самоуправления, юридических лицах в Украине или за рубежом или в международных организациях не менее 3-х лет, владеющий государственным языком и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Кандидат на главу АРМА считается соответствующим критерию добропорядочности, если является независимым, честным, непредвзятым, неподкупным, соблюдает этические нормы и демонстрирует безупречное поведение в профессиональной деятельности и личной жизни, а также в отношении которого и его близких лиц нет сомнений относительно законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни задекларированным доходам, соответствия образа жизни кандидата его статусу.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», должен начаться аудит АРМА. Заключение аудита должно быть до лета 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

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