Після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА — закон

Після відставки Олени Думи конкурс на голову АРМА має пройти з міжнародними експертами, які матимуть вирішальний голос – набув сили закон.

Фото: АРМА

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30 липня голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума пішла у відставку. У цей же день набув сили закон №4503-IX про реформу АРМА (законопроект 12374-д).

Обов’язки очільника АРМА поки буде, вочевидь, виконувати один із заступників – Павло Великоречанін або Грігол Катамадзе (є ще один заступник, Станіслав Петров, але він відповідав за цифровізацію).

Далі має початися процедура відбору нового голови АРМА за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Закон про реформу АРМА встановлює для Кабміну два тижні, аби сформувати конкурсну комісію для відбору нового голови Агентства. Так, не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень голови АРМА або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень формується конкурсна комісія.

Отже, відповідно до нового закону голова АРМА призначається урядом за поданням прем’єр-міністра, внесеним за пропозицією конкурсної комісії.

До складу конкурсної комісії включаються:

3 особи, визначені Кабміном

і 3 особи, визначені міжнародними партнерами.

Раніше відбір голови АРМА теж здійснювала конкурсна комісія, але до неї входили особи, визначені Верховною Радою, Генпрокурором, директором НАБУ, Міністром юстиції тощо – тобто, без міжнародників.

Відповідно до закону про реформу АРМА партнери мають погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу конкурсної комісії у складі не менше 3 осіб. Рішення про персональний склад конкурсної комісії приймається урядом на відкритому засіданні.

Для того, аби рішення конкурсної комісії з відбору голови АРМА, була прийнятим, потрібно буде не менше 4-х голосів – з яких не менше 2-х членів від «міжнародників».

У разі однакового розподілу голосів, голосування з відповідного питання проводиться повторно до прийняття рішення. Якщо під час проведення повторних голосувань з відповідного питання рішення не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше 3-х членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2-х членів конкурсної комісії від «міжнародників».

Тобто, «міжнародники» матимуть вирішальний голос, як і у конкурсах на посаду голови НАЗК, НАБУ, БЕБ тощо.

Фінансування діяльності конкурсної комісії, її членів та їхніх помічників може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене до суду лише кандидатом, який брав участь у конкурсі, або особою, яку не було допущено. Оскарження не зупиняє призначення переможця конкурсу.

Оцінювання конкурсною комісією відповідності кандидатів критерію доброчесності здійснюється з урахуванням такого:

оцінювання ґрунтується на інформації без часових або територіальних обмежень;

кандидат вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності, у разі доведення невідповідності або наявності в конкурсної комісії обґрунтованого сумніву у відповідності;

будь-який висновок чи оцінка національного або міжнародного органу щодо доброчесності кандидата, наявності чи відсутності порушень у його рішеннях, діях чи бездіяльності не є наперед визначальними та обов’язковими для конкурсної комісії.

Конкурсна комісія подає на розгляд прем’єр-міністра не більше 2-х відібраних з числа учасників конкурсу кандидатур.

Далі Кабмін протягом 10 днів з дня отримання пропозиції конкурсної комісії з інформацією про відібраних за результатами конкурсу кандидатів (кандидата) призначає голову АРМА.

Нагадаємо, головою АРМА може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше 3-х років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Кандидат на голову АРМА вважається таким, що відповідає критерію доброчесності, якщо є незалежним, чесним, неупередженим, непідкупним, дотримується етичних норм та демонструє бездоганну поведінку у професійній діяльності та особистому житті, а також стосовно якого та його близьких осіб немає сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.

Також, як писала «Судово-юридична газета», має початися аудит АРМА. Висновок аудиту має бути до літа 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

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