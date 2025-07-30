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На Хмельниччині чоловік зламав ніс працівнику ТЦК — як його покарали

12:00, 30 липня 2025
У співробітника ТЦК діагностували перелом кісток носа, синці біля очей та в лобній ділянці.
На Хмельниччині чоловік зламав ніс працівнику ТЦК — як його покарали
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Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу чоловіка, який напав на працівника територіального центру комплектування та зламав йому ніс. Про це йдеться у справі 688/2538/25 (№ 1-кп/688/199/25).

Зазначається, що 12 квітня у Шепетівці група оповіщення зупинила місцевого чоловіка для перевірки військово-облікових даних. Однак обвинувачений вдарив головою об ніс працівника ТЦК та повалив його на землю.

«Внаслідок умисних протиправних дій чоловіка потерпілому завдано тілесних ушкоджень у вигляді: перелому кісток носа, садна на спинці носа, синця в ділянці внутрішнього кута правого ока з переходом на обидві повіки правого ока, синця в ділянці внутрішнього кута лівого ока з переходом на верхню повіку лівого ока, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості, як такі, що спричинили короткочасний розлад здоров’я; синця та садна в лобній ділянці голови зліва, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості», - йдеться у справі.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

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суд Шепетівка ТЦК мобілізація

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