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В Хмельницкой области мужчина сломал нос сотруднику ТЦК — как его наказали

12:00, 30 июля 2025
У сотрудника ТЦК диагностировали перелом костей носа, синяки под глазами и в лобной области.
В Хмельницкой области мужчина сломал нос сотруднику ТЦК — как его наказали
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Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело мужчины, который напал на сотрудника территориального центра комплектования и сломал ему нос. Об этом говорится в деле №688/2538/25 (№ 1-кп/688/199/25).

Указывается, что 12 апреля в Шепетовке группа оповещения остановила местного жителя для проверки воинского учета. Однако обвиняемый ударил головой в нос сотрудника ТЦК и повалил его на землю.

«В результате умышленных противоправных действий мужчины потерпевшему были нанесены телесные повреждения в виде: перелома костей носа, ссадины на спинке носа, синяка в области внутреннего угла правого глаза с переходом на оба века правого глаза, синяка в области внутреннего угла левого глаза с переходом на верхнее веко левого глаза, которые по своей природе относятся к категории телесных повреждений легкой степени тяжести как такие, что вызвали кратковременное расстройство здоровья; синяка и ссадины в лобной области головы слева, которые также относятся к легким телесным повреждениям», — говорится в деле.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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суд Шепетовка ТЦК мобилизация

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