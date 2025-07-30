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Нацбанк не отказывается от идеи заменить копейку на шаг, — Пышный

11:24, 30 июля 2025
Это решение не зависит от количества монет в обращении, их форме или материале, — подчеркнул глава Нацбанка Андрей Пышный.
Нацбанк не отказывается от идеи заменить копейку на шаг, — Пышный
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Национальный банк и дальше поддерживает свою идею переименовать "копейки" в "шаги", даже учитывая постепенное извлечение мелких монет из наличного обращения. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Нет, мы не отказываемся от инициативы заменить название розничной монеты с российской "копейка" на "шаг". Это решение не зависит от количества монет в обращении, их форме или материале. Оно прежде всего об уходе от российских финансовых традиций и возвращении к удельно украинским терминам", - написал Пышный.

Андрей Пышный подтвердил намерения изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек, поскольку они больше не имеют большого значения для наличных расчетов.

"Вместо этого ситуация с монетами номиналом 50 копеек другая – спрос на них стабилен, особенно со стороны сферы торговли. Планируем чеканить в дальнейшем и пополнять оборот", – добавил глава НБУ.

Ранее Национальный банк Украины объявил о планах изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек, тогда как монеты номиналом 50 копеек останутся в обращении из-за стабильного спроса.

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НБУ Нацбанк

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