Нацбанк не отказывается от идеи заменить копейку на шаг, — Пышный

Это решение не зависит от количества монет в обращении, их форме или материале, — подчеркнул глава Нацбанка Андрей Пышный.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк и дальше поддерживает свою идею переименовать "копейки" в "шаги", даже учитывая постепенное извлечение мелких монет из наличного обращения. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Нет, мы не отказываемся от инициативы заменить название розничной монеты с российской "копейка" на "шаг". Это решение не зависит от количества монет в обращении, их форме или материале. Оно прежде всего об уходе от российских финансовых традиций и возвращении к удельно украинским терминам", - написал Пышный.

Андрей Пышный подтвердил намерения изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек, поскольку они больше не имеют большого значения для наличных расчетов.

"Вместо этого ситуация с монетами номиналом 50 копеек другая – спрос на них стабилен, особенно со стороны сферы торговли. Планируем чеканить в дальнейшем и пополнять оборот", – добавил глава НБУ.

Ранее Национальный банк Украины объявил о планах изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек, тогда как монеты номиналом 50 копеек останутся в обращении из-за стабильного спроса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.