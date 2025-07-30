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Голова АРМА Олена Дума подала у відставку — чим пояснила своє рішення

09:17, 30 липня 2025
Олена Дума подала у відставку у день вступу в силу нового закону про реформу АРМА.
Голова АРМА Олена Дума подала у відставку — чим пояснила своє рішення
Фото: АРМА
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Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву про звільнення та пояснила причину такого рішення. Вона просить уряд задовольнити її прохання про відставку.

Зазначимо, що  Дума подала у відставку у день вступу в силу нового закону про реформу АРМА №4503-IX. Одним із факторів відставки, за словами Думи, стало прагнення забезпечити незалежність майбутнього міжнародного аудиту національного агентства. 

"Тому важливо зробити це саме у цей день", - зазначила Дума.

Як підкреслила посадовиця, агентство з 2023 року значною мірою трансформувалося.

«Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів», – зазначила Дума.

Дума повідомила, що попереду міжнародний аудит, який є надважливим кроком для посилення роботи АРМА.

«Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно», – каже вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон №4503-IX про реформу АРМА (законопроект 12374-д).

Після того, як закон набере чинності, розпочнеться формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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АРМА

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