Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

На посаду заступника голови АРМА з питань євроінтеграції призначено Ярославу Максименко. Раніше вона займала посаду начальника департаменту політики та власності у Міністерстві економіки.

В АРМА вказали, що Максименко має більше 20 років досвіду «у праві, держактивах, корпоративному управлінні та санкційній політиці». А також, що вона займалася координацією управління підсанкційними активами в Мінекономіки, запуском корпоративних реформ у держсекторі і була серед творців ProZorro та ProZorro.Продажі.

«Тепер — разом з АРМА для ще більшої прозорості, ефективності та європейських стандартів у роботі з арештованими активами», підсумували в АРМА.

Вона замінить на цій посаді Грігола Катамадзе, який був заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів з питань європейської інтеграції від листопада 2023 по серпень 2025 року.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву про звільнення. Згідно з законом, після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА. Тобто, до 13 серпня.

Голова АРМА призначається урядом за поданням прем’єр-міністра, внесеним за пропозицією конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії включаються: 3 особи, визначені Кабміном і 3 особи, визначені міжнародними партнерами.

Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що 29 липня звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. Вона підкреслила, що Глава держави підтримав план Уряду.

«Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері», - сказала Свириденко.

30 липня голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума пішла у відставку. У цей же день набув сили закон №4503-IX про реформу АРМА (законопроект 12374-д).

Автор: Наталя Мамченко

